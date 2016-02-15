پليس کرمانشاه آماده تامين امنيت انتخابات ۷ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی در مراسم صبحگاه امروز اظهار داشت: ناجا با توجه به وظيفه ذاتی و قانونی که بر عهده دارد نسبت به تامين امنيت انتخابات و برخورد با تخلفات انتخاباتی عمل خواهد کرد.

وی رعايت اخلاق انتخاباتی را از سوی تمامی نامزدها ضروری دانست و افزود: نيروی انتظامی به ويژه پليس فتا بر فضای مجازی نظارت داشته و ضمن رصد تمامی فعاليت های انتخاباتی دراين فضا در صورت مشاهده هر نوع بد اخلاقی انتخاباتی برخورد خواهد کرد.

امان اللهی ادامه داد: همه نيروهای پليس استان با لايه های مختلف تعريف شده در پوشش ترافيکی، امنيتی و انتظامی حضور پررنگی در روز انتخابات خواهند داشت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار داشت: بر اساس قانون نيروهای مسلح از هر گونه دخالت و وابستگی به احزاب و گروه های سياسی دخالتی ندارند و پليس ضمن فرا جنانی عمل کردن، بی طرفی کامل خود را در برگزاری انتخابات حفظ می کند.

وي با بيان اينکه همه تمهيدات برای حفظ امنيت انتخابات در استان انديشيده شده است، بيان داشت: تمامی کارکنان بايد از هر گونه موضع گيری و جانب داری خودداری کنند و از حضور در ستاد های انتخاباتی داوطلبان اجتناب کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصريح کرد: تمام تلاش ما بر اين است که انتخابات سالم و در شان نظام جمهوری اسلامی و در برگيرنده و تامين کننده منويات مقام معظم رهبری و انتخاباتی سالم و در چهارچوب قانون برگزار شود.

اين مقام انتظامی با اشاره به راه اندازی قرارگاه امام علی (ع) در انتظامی استان و انجام هماهنگی های لازم با ساير دستگاه ها، گفت: نيروی انتظامی از قبل از انتخابات، در حين انتخابات و پس از انتخابات با همکاری ساير دستگاه های نظامی و انتظامی برای ايجاد نظم و امنيت، اقدامات لازم را انجام داده است.

امان اللهی افزود: بايد همه فرماندهان و کارکنان تلاش خود را برای فراهم ساختن بستر مناسب براي مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای به کار گيرند.

وی در پايان خاطر نشان کرد: در انتخابات پيش رو پليس ضمن تامين امنيت کامل با تمام توان و نيروی خود از ظرفيت پليس افتخاری برای تامين امنيت استفاده خواهد کرد.