به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران گفت: در بحث حکومت های محلی واگذاری امور به مردم در حوزه ی اجتماعی کارجدیدی بود که باعث ایجاد و تثبیت ماموریت های فرهنگی و اجتماعی در محلات شهر تهران شد.

وی افزود: درحال حاضر ماموریت های اجتماعی و فرهنگی محله ها به مرحله ی کیفی سازی رسیده و باید منانبع موجود را در راستای اهداف کلان سازمان استفاده کنیم.

معدنی پور خاطرنشان کرد: اکثر مخاطبین برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران را بانوان تشکیل می دهند که مشغله کمتری نسبت به قشر آقایان دارند.

وی ابراز کرد: به دلیل اهمیت خانواده شاهد رویکرد خانواده محوری در برنامه های محلی شهرداری تهران هستیم و بدین وسیله تمامی اعضای خانواده را پوشش می دهیم.

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران اظهار کرد: پایه و اساس برنامه ریزی های اداره کل امور بانوان در زمینه آموزش برای تمامی اعضای خانواده است تا از این طریق باعث تقویت و تحکیم بنیان خانواده شویم.

وی گفت: به دلیل نقش پر رنگ زنان در تربیت نسل آینده یکی از ماموریت های مهم حوزه ی بانوان توجه به موضوعات خانواده، بهبود کیفیت زندگی زنان در شهر و سلامت اجتماعی است.

معدنی پور افزود: فضاهایی را برای رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی بانوان در شهر تهران اختصاص داده ایم.

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با گسترش فضاهایی ویژه بانوان مانند بوستان بهشت مادران و مجموعه فرهنگی شهربانو و اختصاص زمان مناسب برای استفاده بانوان از برنامه های فرهنگی و ورزشی در سراهای محلات، از سوء استفاده شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی از این قشر جلوگیری می شود.

وی در ادامه ابراز کرد: برای اینکه تمامی اعضای خانواده بتوانند بدون دغدغه در کنار یکدیگر تفریح کنند نیز فضاهای دوقلو در چند منطقه از تهران مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران درباره بهبود کیفیت زندگی زنان در زندگی شهری نیز اظهار کرد: ما باید نیازهای فرهنگی و اجتماعی بانوان را احصاء کنیم و براساس شاخص و کیفیت زندگی شهری آن را محقق کنیم.

معدنی پور گفت: ترویج زندگی اسلامی-ایرانی و جلب مشارکت اجتماعی بانوان از دیگر ماموریت های اداره کل امور بانوان شهرداری تهران است.

وی افزود: رویکرد جشنواره تسنیم جلب مشارکت اجتماعی بانوان در حوزه های اجتماعی و فرهنگی است.

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران خاطرنشان کرد: شناسایی الگوی های مناسب برای قشر جوان و نوجوان از اهداف مهم جشنواره تسنیم است.