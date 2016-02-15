به گزارش خبرگزاری مهر، هومن رازدار مدیرعامل انجمن اوقات فراغت با اشاره به برگزاری این کنفرانس که پیشتر از زبان رامبد جوان رییس انجمن اوقات فراغت مطرح شده بود گفت: نخستین کنفرانس ملی اوقات فراغت با حمایت سازمان جهانی اوقات فراغت و با حضور نمایندگانی از این سازمان و همراهی چند سازمان داخلی؛ ۲۰ اردیبهشت ۹۵ در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

به گفته وي اين كنفرانس با محوريت کیفیت زندگی و در قالب سه نشست تخصصی جسم، جان و جامعه برگزار خواهد شد كه در هر بخش این کنفرانس سخنرانی ها و مقالاتي مرتبط با اوقات فراغت ارائه مي شود.

لازم به توضيح است اوقات فراغت که در حال حاضر چهارمین صنعت دنیا به حساب می آید، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که سالانه كنگره هاي متعددي در رابطه با آن برگزار مي شود.