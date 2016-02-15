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۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۵۸

برج میلاد، میزبان اولین کنفرانس ملی اوقات فراغت می‌شود

برج میلاد، میزبان اولین کنفرانس ملی اوقات فراغت می‌شود

اولین کنفرانس ملی اوقات فراغت، 20 اردیبهشت سال 95 در سالن همایش های برج میلاد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن رازدار مدیرعامل انجمن اوقات فراغت با اشاره به برگزاری این کنفرانس که پیشتر از زبان رامبد جوان رییس انجمن اوقات فراغت مطرح شده بود گفت: نخستین کنفرانس ملی اوقات فراغت با حمایت سازمان جهانی اوقات فراغت و با حضور نمایندگانی از این سازمان و همراهی چند سازمان داخلی؛ ۲۰ اردیبهشت ۹۵ در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

به گفته وي اين كنفرانس با محوريت کیفیت زندگی و در قالب سه نشست تخصصی جسم، جان و جامعه برگزار خواهد شد كه در هر بخش این کنفرانس سخنرانی ها و مقالاتي مرتبط با اوقات فراغت ارائه مي شود.

لازم به توضيح است اوقات فراغت که در حال حاضر چهارمین صنعت دنیا به حساب می آید، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که سالانه كنگره هاي متعددي در رابطه با آن برگزار مي شود.

کد مطلب 3557649
سیامک صدیقی

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    نظرات

    • گیتا باورنگر ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا سمینار عالی و مفیدی بود. از این همه حس مسولیت پذیری اقای جوان بابت همکاری و ایجاد امکانات در راستای اوقات فراغت جوانان کمال تشکر رادارم مدیر پروژه دانش کارت: گ.باورنگر

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