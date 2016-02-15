ساخت آجرهای دوران عیلامی در آزمایشگاه موزه هفت تپه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روبط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، سجاد پاک گهر مدیر داخلی موزه هفت تپه این مطلب را در جریان بازدید خبرنگاران از موزه هفت تپه مطرح کرد .

او موزه هفت تپه رامجهزترین آزمایشگاه کشور دانست که دو هدف را دنبال می کند.

وی اولین هدف این آزمایشگاه را شناخت مواد و مصالح کهن اعلام کرد و گفت : اینکه عیلامیان از چه موادی در ساخت مصالح و ملات استفاده کرده اند ،ترکیب آجر ها چیست ، با چه درجه ای پخته شده اند و...پرسش هایی است که در این آزمایشگاه به آنها پاسخ داده شده است .

به گفته او ، با رسیدن به نتایج مطلوب و به دست آمده از آزمایشاتی که در این آزمایشگاه صورت می گیرد می توانیم در نوشتن تاریخ علم کمک کنیم .

این کارشناس ، دومین هدف راه اندازی آزمایشگاه هفت تپه را تولید مواد و مصالح بهینه مرمتی اعلام کرد و افزود: با این هدف اگر بخواهیم در مرمت ها از خشت و کاهگل استفاده کنیم از نوع بهینه آن استفاده می کنیم .

به گفته او ، در آزمایشگاه هفت تپه آجر های مختلفی با خاک های متنوع و رنگ های گوناگون در شرایط مختلف تولید می شود که در نهایت آنهایی را که از هر لحاظ شبیه تر به آجرهای به کار رفته در چغازنبیل هستند برای مرمت انتخاب می شوند .

وی درادامه با اشاره به فعالیت هایی که در کارگاه مرمت موزه هفت تپه صورت می گیرد تصریح کرد :آثار بدست آمده از کاوش های مختلف نظیر گل نوشته ها ، ظروف سفالی و...در این کارگاه مرمت می شوند.

پاک گهر در ادامه آزمایشگاه موزه هفت تپه را مجهز ترین آزمایشگاه کشور دانست و گفت :پایگاه میراث جهانی چغازنبیل اولین پایگاه میراث فرهنگی کشور است که برای ساخت سایر پایگاه ها الگو شده است.

مسئول پژوهشی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل با اشاره به تاریخچه کشف محوطه تاریخی هفت تپه گفت : هنگام بررسی منطقه به منظور تسطیح اراضی و کشت نیشکر در سال ۱۳۴۰تا۱۳۴۱ شمسی ساختارهایی از معماری نمایان و در نتیجه کار تسطیح متوقف شده و مراتب به موسسه باستان شناسی اطلاع داده شد و کار کاوش در این منطقه به سرپرستی دکتر نگهبان آغاز شد.

به گفته او ، کاوش ها در هفت تپه از سال ۱۳۴۴تا۱۳۵۷ انجام و طی آن مجموعه ای شامل ساختمان آرامگاه ، ساختمان شماره یک و دو کشف شد.

پاگ گهر با بیان اینکه کار ساخت موزه هفت تپه در سال ۱۳۴۹ آغاز و در سال ۱۳۵۱به اتمام رسید افزود : در سال ۱۳۵۷کار فعالیت موزه متوقف و اشیا به تهران منتقل شد و مکان آن به بیمارستان سپاه و ارتش برای مداوای رزمندگان تبدیل شد .

این کارشناس با بیان اینکه در سال ۱۳۷۱ -۱۳۷۲ساختمان موزه ساماندهی و وسایل مربوط به جنگ از آن خارج شد تصریح کرد :در سال ۱۳۷۷سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، تصمیم به راه اندازی پایگاهی به منظور حفظ اثر میراث جهانی چغازنبیل گرفت .

او موزه هفت تپه را نزدیک ترین مکان به این اثر باستانی نام بردو افزود:بر اساس تفاهم نامه ای که بین میراث فرهنگی ، بنیاد اعتباری ژاپن ، موسسه کراتر فرانسه و یونسکو بسته شد موزه هفت تپه به عنوان مرکز مطالعات پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه در نظر گرفته شد .