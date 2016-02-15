سرانه مصرف آب هرمزگانی ها ۴۰ درصد بالاتر از آمار كشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب شهری هرمزگان، علی رضايی سردره افزود: متوسط سرانه مصرف آب در كشور ۱۵۰ ليتر در شبانه روز است كه اين ميزان در هرمزگان ۲۱۰ ليتر در شبانه روز است.

وی اظهارداشت: ميزان توليد آب در استان ۱۰۰ميليون متر مكعب در سال است و ميزان مصرف كل در سال ۹۳، ۸۱ميليون و در سال ۹۴ ۸۲.۵ميليون متر مكعب بوده كه نشان دهنده افزايش ۱۰درصدی ميزان مصرف امسال نسبت به سال گذشته است.

رضايی تصريح كرد: افزايش ميزان مصرف و اضافه شدن پنج هزار مشترک معادل ۱۰هزار واحد به تعداد مشتركان اضافه شده (از ۲۱۵ هزار به ۲۲۰ هزار مشترک) از مهمترين دلايل افزايش ميزان مصرف آب در سال جاری بوده است.

به گفته وی؛ در حال حاضر نياز آبی شهرهای استان ۴هزار و ۲۰۰ ليتر بر ثانيه است در حالی كه ميزان توليد فعلی ۳هزار و ۵۰۰ ليتر است كه ۷۰۰ ليتر بر ثانيه كمبود آب داريم.

معاون امور مشتركان آبفای استان با تاكيد بر ضرورت مديريت مصرف و مصرف بهينه آب، شهرهای بندرعباس، پارسيان و بستک را از جمله شهرهايی اعلام كرد كه با تنش آبی مواجه اند.

رضايی همچنين با اشاره به اينكه تامين آب مورد نياز در تمامی جزاير استان از طريق آبشيرين كن است، تصريح كرد: عمدتا در غرب استان با مشكل تامين آب روبرو هستيم.