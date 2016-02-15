مشارکت پاکستان در رزمایش «رعد شمال» آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی پاکستان و ۲۰ کشور دیگر از جمله پاکستان، امارات، قطر، اردن، بحرین، سنگال، سودان، کویت، مالدیو، مراکش، چاد، تونس، جیبوتی، کومور، عمان، مالزی، مصر، موریتانی و موریس شرکت دارند.

این رزمایش با توجه به ادوات نظامی و تعداد کشورهای شرکت کننده در آن رزمایشی بزرگ محسوب می شود. این رزمایش نظامی در پایگاه نظامی خالد در شهر «حفر الباطن» در شمال عربستان نزدیک مرز عراق و کویت در حال برگزاری است.

رسانه های سعودی اعلام کرده اند در ماه آینده کشورهای شرکت کننده در این رزمایش برای تشکیل ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم در ریاض گردهمایی خواهند داشت.

لازم به ذکر است آل سعود و سرسپردگان به این رژیم برای اثبات قدرت نظامی خود گرد هم آمده اند و در صدد سرکوب شیعیان در منطقه خاورمیانه هستند.