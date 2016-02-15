واکنش وزیر به منتقدان برنامه های وزارت بهداشت/پایمان را نگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در همایش یازدهمین سال اجرای برنامه پزشک خانواده ضمن بیان اینکه در دولت یازدهم آنچه که در حوزه سلامت اهمیت دارد منفعت و رضایت مردم است، گفت: عده‌ای در کشور فکر می‌کنند که صرف‌نظر از رضایت مردم، منفعت آنها را تشخیص می‌دهند، اما مردم ما با فرهنگ و با شعور هستند و درک بسیار بالایی دارند.

وی افزود: خیلی‌ها بودند که در دو سال گذشته می‌توانستند دست ما را بگیرند؛ چراکه مسئولیت‌های مهمی داشتند، اما به جای آنکه دست ما را بگیرند، پایمان را گرفتند. ما متهم شدیم که به بهداشت اهمیت نمی‌دهیم، چون جراح هستیم و فکر می‌کنیم درمان مقدم بر پیگشیری است.

وزیر بهداشت، اصل کار حوزه سلامت را بهداشت و پیشگیری عنوان کرد و گفت: معاونان بهداشت و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کارنامه بسیار درخشانی در این زمینه داشتند، اما هنوز در شروع کار هستیم و آنچه عاید مردم می‌شود در دو دهه آینده مشخص می‌شود.

هاشمی، اجرای پزشک خانواده در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و آمادگی برای مقدمات اجرای آن در حاشیه شهرها، پوشش ۲۴ میلیون نفر از مردم و کامل کردن شبکه بهداشت در برخی نقاط، تربیت افراد با مسوولیت و همچنین تامین محل زیست پزشکان را کار بسیار بزرگی در کشور عنوان کرد.

وی اظهار کرد: روزی که به اجبار برای کسب رای اعتماد به مجلس رفتم، درباره پزشک خانواده توضیح دادم و گفتم که اجرای آن ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد. ما قول بی‌جا نمی‌دهیم. اگر درست پیش برویم، حدود ۱۲ سال کار داریم که مشروط به کمک دولت، مجلس و مسئولان نظام است.

وزیر بهداشت، قانون گریزی را مانع اجرای طرح تحول در کشور دانست و تاکید کرد: این طرح برای کشوری است که اساس آن بر اجرای قانون است.

هاشمی بر لزوم پایداری منابع حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: یکی از عوامل بی‌خوابی ما، منابع است. اگر ۷۰ درصد پولی که در سال ۹۲ درخواست کردیم را به ما بدهید، طرح تحول با قوت به کار خود ادامه می‌دهد، اما این منابع باید پایدار باشد و به اما و اگر وصل نباشد.

وی همچنین به مبحث بیمه‌ها اشاره کرد و با بیان آنکه بحث بیمه را به اختلاف دو وزارتخانه تنزل داده‌اند، اظهار کرد: صحبت ما برسر صنعت بیمه و مسئولیت‌ پذیری دولت و مجلس در قبال آن است. این مسئله با عبور از آن حل نمی‌شود و باید ببینیم که در دنیا برای حل آن چه کرده‌اند و همان مسیر را برویم.

وزیر بهداشت، دخالت‌های بی‌شمار در حوزه آموزش پزشکی و سلامت را یکی دیگر از مشکلات این حوزه عنوان کرد و ادامه داد: هر طرحی باید پیوست سلامت داشته باشد و ۸۰ درصد سلامت مردم در گروی این موضوع است. آموزش پزشکی نیز بسیار مهم است و با جان مردم سر و کار دارد. نمی‌شود در این موضوع نگاهی تجاری را حاکم کرد.

هاشمی افزود: توجه به ساختار وزارت بهداشت و حوزه سلامت بسیار مهم است. من مدافع ادغام آموزش پزشکی و حوزه سلامت هستم اما از این فرصت بد استفاده کردیم و به سلامت مردم کم‌توجهی کردیم و خدمات آموزش را تنها در اختیار درمان قرار دادیم.

وی با بیان اینکه برای حل این مشکلات و رسیدن به هدف، نیاز به یک جراحی داریم، افزود: در هر دوره‌ای از طرف دستگاه‌های دولتی به حوزه سلامت تعرضات افسارگسیخته‌ای صورت گرفت. تعریف از آنچه انجام دادیم هنر نیست، ما معتقدیم مردم مستحق هر نوع فداکاری هستند و به همین دلیل وارد عرصه کار شدیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: باید مسیری را دنبال کنیم که مطمئن باشیم این برنامه‌ها بر زمین نخواهند ماند. هرچه مردم می‌گویند که ما راضی هستیم، دیگران می‌گویند شما ناراضی هستید ولی خودتان نمی‌دانید.

هاشمی بر تاکید بر اینکه برنامه پزشک خانواده را با قدرت و توان ادامه خواهیم داد، اظهار کرد: این کار بسیار سخت و پیچیده است. پزشک خانواده یک برنامه کوتاه مدت نیست و سازو کار آن سال‌های زیادی زمان می‌برد.

وی از برخی گفته‌های نادرست علیه وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت: شما خجالت نمی‌کشید که در تلویزیون می‌گویید آنها نظام ارجاع را قبول ندارند. از یک طرف اعلام می‌کنید که ۹۰ درصد خدمات دهان و دندان خصوصی است، اما توجه ندارید که بیمارستان دهان و دندان در کشور نداریم. کجا در مسیر حمایت از مردم در حوزه بیمه خدمات دهان و دندان قدم برداشتید.

وزیر بهداشت ادامه داد: ما هنوز سنگ بنای اولیه را در پزشک خانواده دنبال می‌کنیم. بعضی در دوره‌ای که متصدی بودند، سالانه ۱۶۰۰ تخت بیمارستانی اضافه می‌کردند. این در حالیست که ما سالانه نزدیک به ۲۰۰۰ تخت ساخته‌ایم. در کشور ۱۰۰ هزار تخت نیاز داریم و بیش از ۵۳ هزار تخت فرسوده بیمارستانی داریم. اگر نظام ارجاع می‌خواهید باید فیزیک آن را فراهم کنید.

هاشمی تصریح کرد: برای نظام ارجاع به IT نیاز داریم. در همه این سال‌ها چند برنامه در این خصوص نوشته شده است. با کاغذ نمی‌شود بیمار را ارجاع داد. کار پزشک خانواده به مهر زدن شده است و او احساس می‌کند که یک منشی است و بیمار هم تصور می‌کند که ما سدی را ساخته‌ایم که دسترسی به پزشک سخت‌تر شود.

وزیر بهداشت، برنامه پزشک خانواده را دارای نواقصی عنوان کرد، گفت: برای تکمیل آن حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز داریم. در طول این مدت باید برای ۶۵۰ مرکز، متخصص پزشک خانواده تامین شود.

هاشمی ضمن اشاره به گفته برخی منتقدان مبنی بر اینکه ما برای هر ۷۵۰ هزار نفر یک بهورز گذاشته‌ایم، ادامه داد: ما هم اگر پول داشتیم، شاید به ازای هر ۵۰۰ نفر یک پزشک می‌گذاشتیم. آیا قرار است با پول، بهداشت مردم را تامین کنیم؟ پایه برنامه پزشک خانواده در سال ۵۳ گذاشته شد. امروز ۵۰ سال با آن تفکر فاصله داریم و ظلم است اگر به همان شیوه فکر کنیم.

وی تکمیل شبکه بهداشتی درمانی و استقرار پزشک خانواده را نیازمند حرکت در مسیری درست عنوان کرد و افزود: مدل شبکه‌های بهداشت و درمان تبریز مناسب و قابل استفاده است، تنها اما و اگر در این میان مربوط به هزینه‌ها است. هر برنامه‌ریزی برای شبکه‌های بهداشت و درمان باید بر مبنای همین پولی باشد که در حال حاضر برای این امر اختصاص داده شده است؛ چراکه در سال‌های آینده پولی که برای پزشک خانواده اختصاص داده می‌شود، همین میزان خواهد بود. اصرار من برای عدم استقرار پزشک در پایگاه‌های سلامت تنها به خاطر تامین منابع بود.

وزیر بهداشت، بهداشت را قلب حوزه سلامت خواند و آن را لازمه سامان یافتن نظام سلامت دانست.

هاشمی به هزینه‌های درمان سوختگی نیز اشاره کرد و گفت: یک بیمار سوختگی برای کشور یک میلیارد تومان هزینه دارد. شرط اینکه به جامعه معلول تحویل ندهیم، پیشگیری است. این موضوع یک اصل است و مسیر آن توسعه شبکه‌های بهداشت و درمان، وضع قوانین سختگیرانه برای متخلفان و همچنین کوتاه نیامدن دستگاه قضا از حقوق مردم است. هرکس در این حوزه تخلف کند، قابل گذشت نیست.

وزیر بهداشت، جامعه پزشکی را بسیار عزیز و شریف خواند و گفت: دوست داریم لباس سپیدی که بر تن همه جامعه پزشکی پوشانده شده است، همچنان سپید باقی بماند.