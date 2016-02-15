پیوند ولایت و مردم رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولین قضایی استان فارس، گفت: آنچه که امروز جامعه ما را به حد رشد و کمال رسانده رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی کنید که مردم با حکومت نزدیک باشند و صمیمیتی وجود داشته باشد در حالیکه در عرف اسلام و حکومت اسلامی شاهدیم که ولی امر مسلمین دارای چنین جایگاهی است.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: امروز نه تنها کشور به برکت وجود ولی فقیه آسیب ندیده، بلکه روز به روز نیز شاهد توسعه و موفقیت بیشترهستیم.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: امروز نظر نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی مباحث مربوط به منطقه شرط اصلی است و داشتن چنین صمیمیت و همدلی نشان از پیوند ولایت و مردم است.

وی یادآور شد: ولی فقیه مانند یک پدر مهربان رفتار می کند و حتی عصبانیت هم مانند عصبانیت پدر، نشان از علاقه به فرزندان خود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه نقش نخبگان جامعه در این دوران بسیار تاثیرگذار است، گفت: بدنه جامعه به وظیفه خود به خوبی عمل کرده اند و حال آنچه که باید مد نظر قرار داده شود حرکت نخبگان است زیرا در برخی از موارد نخبگان و خواص نتوانستند پا به پای مردم حرکت کنند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: زمانیکه دشمنان پیوند مهم ولایت و مردم را مشاهده می کنند دیگر به فکر نقشه کشیدن و توطئه نیستند زیرا به خوبی می دانند که با شکست مواجه می شوند.

آیت الله ایمانی ادامه داد: زمان انتخابات نزدیک است و باید باردیگر نشان داد که مردم انقلاب و نظام را دوست دارند و حاضر به سرمایه گذاری در آن هستند.