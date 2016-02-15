به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سرچشمه، مراسم بیستمین سالگرد تأسیس خانه روزنامه نگاران جوان، همراه با بزرگداشت علی اکبر اشعری مؤسس و رییس هیأت مدیره این مجموعه، اول اسفندماه ۹۴ در مجموعه یادمان شهدای هفتم تیر «سرچشمه» برگزار خواهد شد.

بهمن ماه برای تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان دیروز که فعالان فرهنگی و رسانه ای امروز شده‌اند، یادآور تأسیس محلی است که زمینه ساز رشد و تعالی آن ها در عرصه قلم و رسانه بود.

خانه روزنامه‌نگاران جوان، در طول کمتر از سه سال فعالیت جدی خود در دهه ۷۰، با شعار «تو بنویس ما منتشر می‌کنیم» برای آموزش سواد رسانه ای و تربیت نیروی حرفه ای در عرصه رسانه کاری کرد که به الگوی بسیاری از مراکز فرهنگی تبدیل شد و نسلی از فعالان فرهنگی را پرورد که اکنون هر کدام در جایی می درخشند.

اکنون پس از ۲۰ سال، دست اندرکاران و اعضای فعال این مجموعه گرد هم می آیند تا ضمن یادآوری این حرکت جریان ساز، از طرح جدید خود با عنوان «خانه نوجوان» رونمایی کنند.

از بخش های مهم این مراسم، بزرگداشت علی اکبر اشعری مؤسس خانه روزنامه نگاران جوان، رونمایی از کتاب «خانه روزنامه نگاران جوان» نشر آرما و همچنین رونمایی از سایت «خانه نوجوان» خواهد بود.

مراسم بیستمین سالگرد تأسیس خانه روزنامه نگاران جوان، شنبه اول اسفندماه ۹۴ از ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ در سالن همایش های مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (یادمان شهدای هفتم تیر؛ سرچشمه)، به آدرس بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچه شهید صیرفی پور برگزار خواهد شد و حضور برای عموم علاقمندان آزاد است.