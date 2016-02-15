دانشگاه آزاد در انتظار روادید/ شهرداری راهی شارجه شد

به گزارش خبرنگار مهر ، ششمین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاه های آسیا از روز پنجشنبه هفته جاری به مدت سه روز به میزبانی امارات در شارجه امارات برگزار خواهد شد. برای حضور در این مسابقات چهار تیم از ایران در دو بخش مردان و زنان اعلام آمادگی کرده اند.

در بخش مردان تیم های دانشگاه آزاد و شهرداری ورامین و در بخش بانوان لوزام خانگی کن و کورش در این مسابقات حضور خواهند داشت. در این بین روادید تیم تکواندو دانشگاه آزاد تاکنون صادر نشده و همین موضوع اعزام این تیم را در هاله ای از ابهام قرارداده است.

رضا ایمان زاده سرپرست تیم تکواندو دانشگاه آزاد در این خصوص به مهر گفت: نزدیک به یک ماه قبل برای صدور روادید اقدام کردیم که تاکنون برای هیچکدام از نفرات اعزامی تیم ما صادر نشده است.

وی در خصوص پیگیری این موضوع گفت: پیگیری های لازم صورت گرفته ولی مشخص نیست چرا فقط برای تیم دانشگاه آزاد روادید صادر نشده است. ما برای نفرات اعزامی هم بلیت تهیه کرده ایم تا اگر روادید صادر شد مشکلی نداشته باشیم.

به نظر می رسد تیم تکواندو دانشگاه آزاد حضور در این مسابقات را از دست داده و با توجه به فرصت اندک برای اعزام به امارات و پایان زمان ثبت نام باید اذعان داشت که یکی از سهمیه های کشورمان در این مسابقات سوخت و شهرداری ورامین باید به تنهایی برای دفاع از عنوان قهرمانی کشورمان در ۵ دوره گذشته تلاش کند.

بر همین اساس شهرداری ورامین با ترکیب مهدی اسحاقی، سیدمهران قوام، ابوالفضل یعقوبی، میرمهدی لباس دوز، سیداحمد خسروفر، علی پاکدین، جلال خدامی، مرتضی شیری با هدایت پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی، هاشم زنگنه و حمیدرضا بیات به عنوان مربی و سیدحسن میر به عنوان سرپرست ساعاتی دیگر از طریق فرودگاه امام (ره) راهی شارجه می شود.

در بخش بانوان هم تیم کورش با ترکیب نگار شیری، سپیده صفری، سحر ستاری، سعیده وکیلی، مهسا جدی، پریسا فرشیدی، شکرانه ایزدی و مریم سهرابی با هدایت ریحانه زین العابدین، و لوازم خانگی کن هم با نفراتی چون فاطمه آقابیگلو، فاطمه مداحی، بهاره ندرخانلو، فاطمه اموری، فاطمه روحانی، هانیه اخلاقی، فاطمه مصطفایی و نفیسه رنگرززاده به مربیگری مرجان نریمانی فردا سه شنبه به امارات سفر می کنند.

این دوره از رقابتها بر خلاف ۵ دوره گذشته که به صورت تیم به تیم برگزار می شد، در هشت وزن قانونی برگزار شده و تیم های برتر طبق سیستم رده بندی جهانی مشخص و معرفی خواهند شد.