نظارت حاکمیتی بر اصناف باید به حداقل برسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در مراسمی که برای آزادی زندانیان غیرعمد با مشارکت اصناف استان در سالن میلاد کرج برگزار شد با تاکید بر اینکه بازار در همه تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخی ایران نقش کلیدی داشته است، گفت: برخی از جامعه شناسان و مورخان با توجه به تاثیرگذاری بازار و قشر روحانیت در تحولات ایران به آن نگاه جامع و تحول آفرین دارند.
وی با اشاره به اینکه برخی از جامعه شناسان سه عنصر را در پیروزی انقلاب اسلامی ایران موثر دانستهاند به تشریح این عناصر پرداخت و توضیح داد: اولین عنصر در حلقه پیروزی انقلاب، استقلال بازار و روحانیون از هیئت حاکمه پهلوی بود و یک ارتباط ناگسستنی بین روحانیت و بازار شکل گرفته بود.
فاضلیان، عناصر دیگر را ائتلاف تاریخساز طبقه متوسط جدید با طبقه متوسط سنتی و نقش کاریزمای رهبری در ایجاد این ائتلاف علیه دشمن مشترک برشمرد.
وی بازاریان و کسبه را به ستون فقرات اقتصاد تشبیه کرد و اظهار داشت: بازار دارای کارکردهای مختلفی در روابط اجتماعی است که یکی از مهمترین آنها میتواند کارکرد فرهنگی باشد و میتواند نقش جریانسازی را ایفا کند و در ترویج فضیلتهای اخلاقی نیکو مثل صداقت، امانتداری و ساده زیستی کمک شایان توجهی داشته باشد.
فاضلیان با یادآوری جایگاه بازاریان در بین مردم که همه آحاد جامعه این قشر را امانتدار جان و مال وحتی ناموس خود میدانستند تصریح کرد: این قشر باید تلاش کند با اعتمادسازی و فرهنگسازی، اعتماد گذشته را احیا شود.
ظرفیت ایجاد شعبه ویژه اصناف در شورای حل اختلاف استان وجود دارد
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین به نقش بازار در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این نقش بیبدیل است و بازار میتواند با در نظر گرفتن معیارهایی چون فروش تولید داخلی و توجه به خواستهها و سلایق مردم در تولید محصولات، تناسب عرضه و تقاضا را به خوبی برقرار کند و با اقتصاد مقاومتی به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند.
وی در ادامه به نقشی که بازار در کاهش آمار بزهکاری میتواند داشته باشد اشاره و اضافه کرد: با توجه به اینکه ریشه بسیاری از جرایم، فقر و بیکار است بازار پویا و فعال به افزایش اشتغال و کاهش بزهکاری منجر میشود که نتیجه آن کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی خواهد بود.
فاضلیان با تمجید از هرنوع اقدام خیرخواهانه که برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد انجام میشود به اقدام اخیر خیرین که منجر به رهایی یک محکوم به قصاص شد اشاره کرد و گفت: این اقدامات که به قصد قربت انجام میشود بسیار ارزشمند است و فرد نیکوکار با گذشتن از تعلقات مادی زمینه شادی و حیات مجدد برای همنوع خود را فراهم میکند.
بخش دیگری از اظهارات فاضلیان به موضوع نقش بازاریان در خودکنترلی اختصاص داشت و وی در این باره با تاکید بر اینکه باید نظارت حاکمیتی به حداقل برسد و از ظرفیت تشکلهای صنفی در این زمینه استفاده شود از تلاش برای افزایش حدود اختیارات تشکلهای اصناف خبر داد.
وی ادامه داد: در شورای حل اختلاف استان البرز نیز این ظرفیت را داریم که شعب ویژه اصناف را ایجاد کنیم تا به اختلافات اصناف در این شعب رسیدگی شود و نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی وجود نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان البرز بر استفاده از ظرفیت اتاق داوری نیز تاکید کرد و گفت: یکی از برنامههای مهم دستگاه قضایی تقویت نهاد داوری است که با توجه به اهمیت این اهرم ارزشمند، دستگاه قضایی برای امر داوری نظارت دارد و اگر خطایی دیده شود داوری ابطال خواهد شد.
۹۶ درصد افراد بزهکار بیکار یا دارای شغل کاذب هستند
در ادامه این مراسم حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز به نتایج بررسی در یکی از زندان کشور که از ۳۰۰۰ زندانی مصاحبه شده بود اشاره کرد و اظهار داشت: در این مطالعه مشخص شد که ۹۶ درصد افراد بزهکار فاقد شغل یا دارای شغل کاذب هستند.
شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با حضور در «مسجد الجواد» کرج به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در سخنرانی خود با گرامیداشت ایام پیروزی انقلاب اسلامی به تببین جایگاه امنیت در جامعه پرداخت و گفت: امنیت روزمره شهروندان مرهون فداکاری، کسانی است که از جان، مال و خانواده خود گذشته و با ایثار برای جامعه تامین امنیت میکنند.
وی پایداری امنیت را نیازمند نظارت همگانی دانست که برای تحقق آن باید آحاد مردم با احساس مسئولیت نقش آفرینی کنند و در ادامه تشریح کرد: بیش از ۵۰ درصد سرقتها در شهرستان کرج مربوط به خودرو و وسایل آن است که برای کاهش آن، باید هم شهروندان احساس مسئولیت کنند و به هنگام ساخت مجتمعهای مسکونی و تجاری برای هر واحد پارکینگ در نظر بگیرند و هم مسئولان شهری و شهرداری برای ساخت پارکینگهای عمومی اهتمام جدی داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بعد دیگر احساس مسئولیت شهروندان در تامین امنیت جامعه را نظارت بر خانوادهها عنوان کرد و گفت: کنترل رفت و آمد فرزندان و ارتباطات آنها با دیگران میتواند به کاهش آسیب در فرزندان کمک کند.
وی ترویج امر ازدواج را یکی دیگر از راهکارهای کاهش بزه عنوان کرد و توضیح داد: بر اساس بررسیهای میدانی، بیشتر سارقان و افراد بزهکار در سن ۲۶ تا ۳۰ سالگی قرار دارند و ۸۰ درصد آنها نیز اکثرا مجرد هستند و بقیه دارای تعداد فرزندان کمی بودند که با توجه به تاثیرات روحی مثبت ازدواج، باید در مسیر ترویج آن قدمهای جدی برداشته شود.
شاکرمی اضافه کرد: البته برای امر ازدواج با توجه به مزیتهای زیادی که دارد باید در نظر داشت که خانوادهها با شناخت دقیق و صحیح از فرهنگ و آداب و رسوم هم اقدام به همسانگزینی برای فرزندان خود کنند و در کنار آن تلاش کنند آستانه تحمل را در خود و فرزندانشان بالا ببرند تا شاهد زندگی مشترک پایداری باشند.
شاکرمی در ادامه به نتایج بررسی در یکی از زندانهای کشور که از ۳۰۰۰ زندانی مصاحبه شده بود اشاره کرد و اظهار داشت: در این مطالعه مشخص شد که ۹۶ درصد افراد بزهکار فاقد شغل یا دارای شغل کاذب هستند؛ بنابراین با این مطالعه مشخص میشود که در کاهش میزان بیکاری و افراد بزهکار، دولت میتواند با ایجاد اشتغال نقش تعیین کنندهای داشته باشد.
در ادامه این جلسه در مسجد الجواد، تعدادی از حاضران مشکلات و دغدغههای خود را با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در میان گذاشتند.
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