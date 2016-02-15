به گزارش خبرنگار مهر، امروز پرونده بررسی صلاحیت داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس پایان می یابد.

بیش از ۱۲ هزار نفر در دهمین دوره انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که در اولین مرحله بررسی هیات های اجرایی صلاحیت بیش از ۱۰ هزار نفر را تائید کرد. سپس پرونده نامزدهای انتخاباتی به هیات های نظارت رفت.

در مرحله بررسی صلاحیت ها در هیئت های نظارت، ۴۰ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شدند و حدود ۲۶ درصد رد صلاحیت و صلاحیت ۲۸ درصد نیز احراز نشد. بعد از این مرحله، پرونده کسانیکه به رد صلاحیت خود اعتراض داشتند به شورای نگهبان رفت.

شورای نگهبان در اولین مرحله بررسی صلاحیت ها، صلاحیت ۱۵۰۰ نفر را تائید و صلاحیت ۱۴۷ نفر از کسانیکه توسط هیات های نظارت تائید صلاحیت شده بودند را رد کرد.

پیش‌تر صلاحیت ۴۰ درصد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیأت‌های نظارت استان‌ها مورد تائید قرار گرفته بود که با بررسی‌های شورای نگهبان ۱۵ درصد دیگر (۱۵۰۰ نفر) به آمار احراز صلاحیت‌شده‌ها افزوده شد و در مجموع تائید صلاحیت‌شدگان داوطلبان انتخابات مجلس به ۶۳۰۰ نفر یعنی ۵۵ درصد افزایش یافت که تعداد آن در مقایسه با دوره‌های پیشین انتخابات، رکوردی چشمگیر است.

در دومین مرحله کسانیکه به رد صلاحیت خود توسط شورای نگهبان اعتراض داشتند (۱۴۷نفر) مجددا اعتراض کردند که رسیدگی به این اعتراضات توسط شورای نگهبان امروز به پایان می رسد و فردا ۲۷ بهمن نتایج نهائی به وزارت کشور ابلاغ می شود.

بنا بر این گزارش تعداد داوطلبان تائید صلاحیت شده مجلس دهم( ۶۳۰۰ نفر) از کل داوطلبان ثبت نام کننده در انتخابات مجلس نهم بیشتر است.

۲۸ بهمن اسامی نهائی نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط فرمانداری های سراسر کشور آگهی و منتشر خواهد شد و نامزدهای انتخاباتی نیز از تاریخ ۲۹ بهمن تا ۶ اسفند به مدت یک هفته فرصت تبلیغات دارند.