واگذاری ۲۰ بنای تاریخی دیگر در ۱۰ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی(صابتا)، محمدرضا پوینده تصریح کرد: این صندوق، ۲۰ بنای یاد شده را از طریق مزایده عمومی دو مرحله ای به صورت قرارداد سرمایه گذاری در مرمت، احیاء، نگهداری و واگذاری حق بهره برداری، واگذار می کند .

وی افزود: برآورد میزان سرمایه گذاری برای مرمت و احیاء بناهای تاریخی یاد شده، ۱۵۶ میلیارد ریال و میانگین مدت قرارداد ها ۱۵ سال است، همچنین کاربری های فرهنگی، اقامتی و پذیرایی به منظور بهره برداری برای ۲۰ بنای یاد شده تعیین شده است .

مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی،گفت: حمام اتحادیه ارومیه در استان آذربایجان غربی، کاخ ناصرالدین میرزا در شهرستان پاکدشت استان تهران، کاروانسرای افضل در شهرستان شوشتر و خانه محسنی در شهرستان بهبهان استان خوزستان، کارونسرای شاه عباسی دامغان، کاروانسرای میاندشت، بادگیرخانه کلانتر و خانه محمدیه در استان سمنان، کاروانسرای مهر در استان خراسان رضوی، عمارت شترگلو در شهرستان ماهان استان کرمان، خانه صادقی در لاهیجان استان گیلان، کاروانسرای شمش، خانه آقایی زاده، خانه شهریاری و خانه دانشمندی در استان یزد، خانه منوچهری و خانه رمدانی در استان مازندران و محوطه قلعه حاج وکیل و کاروانسرای آوه در استان مرکزی در مرحله سوم مزایده ها واگذار می شوند