متهمان را شناسایی کنید/شگرد زنان سارق برای دزدی

به گزارش خبرگزاری مهر، اول دی ماه امسال مرد جوانی به شعبه سوم دادیاری دادسرای ناحیه ۳۴ تهران رفت و از از دزدیده شدن خودروی ریو از مقابل نمایشگاه خودرواش توسط دو خانم و یک آفا خبر داد.

مرد جوان گفت: هفت بعد از ظهر ۳۰ آذر امسال دو خانم جوان با ظاهری آراسته داخل نمایشگاه شدند و در رابطه با خودروی ریو که مقابل نمایشگاه پارک بود سوال کردند. من سوئیچ خودرو را برای تست در اختیارشان قرار دادم. آنها از خودرو خوششان آمد و قرار شد چند دقیقه بعد بازگردند. هنوز از رفتن این دو خانم نگذشته بود که مرد جوانی خودرو را سرقت کرد.

به‌دنبال این شکایت پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی قرار داده شد. ماموران با بررسی تصاویر بدست آمده از دوربین مداربسته داخل نمایشگاه، متوجه شدند این دو خانم جوان در یک لحظه با استفاده از غفلت صاحب نمایشگاه خودرو اقدام به سرقت سوئیچ خودرو کرده و پس از خروج از نمایشگاه، سوئیچ را به مرد جوانی تحویل و خودشان با یک دستگاه خودرو کرایه ای از محل متواری شده و همدست آنها نیز به راحتی اقدام به سرقت خودرو ریو کرده است.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با انتشار این خبر اعلام کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده و به جهت شناسایی و دستگیری متهمان، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر بدست آمده از متهمان از سوی مقام اقضایی صادر شده است لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس ۵۱۰۵۵۶۰۳ در اختیار اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهـند.