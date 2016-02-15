تحولات تازه در بازار پایه فرابورس

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام محسنی ضمن اعلام خبر برگزاری جلسه هم‌اندیشی با حضور جمعی از مدیران عامل و مدیران معاملات کارگزاری‌های فعال در بازار پایه توافقی فرابورس ایران اظهار داشت: کارگزارانی که بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار پایه را در اختیار دارند، در این جلسه با هدف بیان پیشنهادات و راهکارها برای بازنگری در روند فعالیت‌های بازار پایه گرد هم آمدند.

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با بیان اینکه در این جلسه پیرامون سامانه معاملات توافقی و مسائل این بازار همفکری و تبادل نظر صورت گرفت، افزود: نحوه سفارش‌گیری در سامانه معاملات از مهمترین موارد مورد نظر فعالین بازار پایه توافقی بود که در خصوص آن اظهار نظر شد.

وی ادامه داد: نمایش سفارش‌های باز در سامانه معاملاتی و مسائل مربوط به تأیید سفارش‌ها توسط ناظر از دیگر مباحث مطروحه بود.

محسنی در خصوص پیشنهادات اصلاحی حضار تصریح کرد: تغییر در سامانه معاملات بازار پایه توافقی، ایجاد دسترسی برای معامله‌گران برخط به این بازار، دسته‌بندی نمادهای معاملاتی در سایتی مجزا و همچنین نمایش اطلاعات جامع­تر نمادهای معاملاتی بازار پایه توافقی از مهمترین پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.

این مقام مسئول در فرابورس ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت فعالان بازار پایه توافقی و استفاده از نظر کارشناسان بازار سرمایه، در آینده نزدیک شاهد تحولات تازه در بازار پایه توافقی فرابورس ایران خواهیم بود.