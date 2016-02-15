پرینتر ۳ بعدی در پارک علم و فناوری استان سمنان ساخته شد

سید محمداسماعیل جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ساخت پرینتر سه بعدی در پارک علم و فناوری استان سمنان، کاربرد این پرینتر را در صنایع پزشکی، ساخت مدل مرجع برای انواع روش‌های ریخته‌گری، صنایع نیازمند به تکرارپذیری و بهینه‌سازی و بازاریابی ذکر کرد و گفت: با توجه به زمان کوتاه نمونه‌سازی در این پرینتر، کارخانه‌ها و کارگاه‌های ریخته‌گری سنتی، دقیق و قالب‌سازی برای ساخت قالب اولیه از این پرینتر استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: پیش از این نیز شرکت دانش پراتیک با محصول «پرینتر سه‌بعدی سریع به روش اف دی ام» مقام دوم «اولین جشنواره بزرگ فناوری استان سمنان» در پارک علم و فناوری استان در بخش «فناوران مستقر در پارک‌‌های علم و فناوری و مراکز رشد» را کسب کرده بود.

مدیر بازرگانی شرکت دانش پراتیک نیز در این گفتگو بومی‌سازی تکنولوژی لایه ذوبی و پرینتر سه‌بعدی را یکی از مزایای این پرینتر برشمرد و افزود: تولید مدل برای تشخیص هندسه ظاهری تولیدات و تست عملکرد، تست مونتاژ و ارزیابی چگونگی کارکرد مجموعه‌ قطعات از دیگر مزایای فنی پرینتر سه‌بعدی شرکت دانش پراتیک است.

بهرام مظهری با اشاره به اینکه طراحی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این پرینتر کاملا بومی و توسط متخصصان شرکت دانش پراتیک انجام شده است، گفت: این پرینتر قابلیت کار با بلوتوث و وای فای را دارد و مجهز به حافظه ۲۵۶ مگابایتی است تا در صورت قطع برق اختلالی در کار پرینتر ایجاد نشود و پس از اتصال مجدد برق، ادامه طرح پرینت گرفته می‌شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: تاکنون این دستگاه در ابعاد ۱۲*۱۸*۱۸ و ۲۵*۴۰*۴۰ سانتی متر ساخته و به خریداران واگذار شده است.