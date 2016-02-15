۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۳۹

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان:

پرینتر ۳ بعدی در پارک علم و فناوری استان سمنان ساخته شد

شاهرود - رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان، گفت: شرکت «دانش پراتیک» از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود این پارک، موفق به ساخت پرینتر سه بعدی سریع به روش «اف دی ام» شد.

سید محمداسماعیل جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ساخت پرینتر سه بعدی در پارک علم و فناوری استان سمنان، کاربرد این پرینتر را در صنایع پزشکی، ساخت مدل مرجع برای انواع روش‌های ریخته‌گری، صنایع نیازمند به تکرارپذیری و بهینه‌سازی و بازاریابی ذکر کرد و گفت: با توجه به زمان کوتاه نمونه‌سازی در این پرینتر، کارخانه‌ها و کارگاه‌های ریخته‌گری سنتی، دقیق و قالب‌سازی برای ساخت قالب اولیه از این پرینتر استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: پیش از این نیز شرکت دانش پراتیک با محصول «پرینتر سه‌بعدی سریع به روش اف دی ام» مقام دوم «اولین جشنواره بزرگ فناوری استان سمنان» در پارک علم و فناوری استان در بخش «فناوران مستقر در پارک‌‌های علم و فناوری و مراکز رشد» را کسب کرده بود.

مدیر بازرگانی شرکت دانش پراتیک نیز در این گفتگو بومی‌سازی تکنولوژی لایه ذوبی و پرینتر سه‌بعدی را یکی از مزایای این پرینتر برشمرد و افزود: تولید مدل برای تشخیص هندسه ظاهری تولیدات و تست عملکرد، تست مونتاژ و ارزیابی چگونگی کارکرد مجموعه‌ قطعات از دیگر مزایای فنی پرینتر سه‌بعدی شرکت دانش پراتیک است.

بهرام مظهری با اشاره به اینکه طراحی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این پرینتر کاملا بومی و توسط متخصصان شرکت دانش پراتیک انجام شده است، گفت: این پرینتر قابلیت کار با بلوتوث و وای فای  را دارد و مجهز به حافظه ۲۵۶ مگابایتی است تا در صورت قطع برق اختلالی در کار پرینتر ایجاد نشود و پس از اتصال مجدد برق، ادامه طرح پرینت گرفته می‌شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: تاکنون این دستگاه در ابعاد ۱۲*۱۸*۱۸ و ۲۵*۴۰*۴۰ سانتی متر ساخته و به خریداران واگذار شده است.

