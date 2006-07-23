معلمان دبستان به شغل خود افتخار نمي كنند !

دلم مي خواست تو هر ورقي كه از دفتر جدا مي كنم و خط مي زنم ، بنويسم : " به خودم و به همه شاگرداني كه حتي دست چپ و راست خود را از هم تشخيص نمي دهند ، افتخار مي كنم اما نمي شود!"

كاش مي شد به همه آدم هايي كه حتي حوصله ندارند يك ثانيه از عمرشان را به پاي بچه هايي بريزند كه براي ياد گرفتن يك حرف "ب" يا "پ" ساده ، گاهي چند ساعت از وقت آدم را مي گيرند ، بفهمانم درس دادن تو اين دوره چقدر سخت است. شايد آن وقت ديگه وقتي مي فهميدند ما معلم دوره دبستاني هستيم با كنايه و نيش خند نمي گفتند : ابتدايي درس مي دهيد؟!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اين واژه هاي كنار هم چيده شده معلماني است كه در دوره دبستان مشغول به تدريس هستند. آنان كه بر اساس هر منطقي بايد در بلندترين جايگاه آموزشي كشور باشند و نيستند.

جايگاهي كه بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا به ارزش و اهميت آن پي برده و در حال حاضر از آن به خوبي استفاده مي كنند.

مديركل دفتر پيش دبستاني و ابتدايي وزارت آموزش و پرورش ، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از تعداد 74/82 درصد كل آموزشگاه هاي كشور ، 34/73 درصد كل كلاس هاي درس و 7/68 درصد كل كاركنان به دروه دبستاني و راهنمايي اختصاص دارند.

ابوالقاسم جامه بزرگ كه خود بالغ بر 28 سال سابقه آموزشي و مديريتي دارد ، پس از اعلام كميت ها ، به ارائه آماري در خصوص كيفيت ها پرداخت و گفت: تنها 81/44 درصد معلمان دوره ابتدايي و راهنمايي داراي ليسانس هستند و 24/91 درصد افراد فوق ديپلم ، 38/87 درصد تعداد كل ديپلمه ها و 01/59 درصد كل معلمان زير ديپلم در دوه دبستان و راهنمايي مشغول به تحصيل هستند.

به گزارش مهر ، آمار ديگري كه وي درباره كيفيت هاي آموزشي موجود در دوره ابتدايي و راهنمايي اعلام كرد ، حاكي از آن است كه فقط 66/23 درصد يارانه هاي آموزش و پرورش در اختيار اين دوره تحصيلي قرار داشته و 82/98 درصد كل ساختمان هاي خشت و گلي آموزشي كشور ، 95/99 درصد چادر ها ، 92/86 درصد كانتيرها و 54/95 درصد ساختمان هاي پيش ساخته مختص دوره ابتدايي و راهنمايي است.

حال با مقايسه اي ميان آمار و ارقام ويژه كميت ها و كيفيت هاي اختصاص داده شده به دوره هاي ابتدايي و راهنمايي ، مي توان چنين استنباط كرد كه درصد عمده اي از امكانات مطلوب كيفيتي به مدارس ، معلمان و دانش آموزان دروه هاي بالاتر اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، آمار نشان مي دهد در كشور سرانه يك دانشجو 90 برابر سرانه يك دانش آموز دوره ابتدايي است و با اين تفاسير و به استناد حقوق دريافتي و مزاياي معلمان اين دوره و دوره هاي بالاتر و اساتيد دانشگاهي ، حل مسئله عدم افتخار معلمان دوره دبستان به شغل خود ساده خواهد شد.

در هر حال ، چنانچه معلمان اعزام شده به مناطق محروم را از اين دايره دور ندانيم و كمي منصفانه قضاوت كنيم ، به دور از هر گونه شعاري به اين نتيجه مي رسيم كه هنوز زياد هستند معلماني كه از سر عشق و علاقه ، راه هاي پر خطر و صعب العبور را در پيش مي گيرند و دور از خانه و كاشانه به مدارسي مي روند كه شايد كمتر كسي نام و نشاني از آن به ذهن داشته باشد.

بنابراين پسنديده تر آن است كه افكار مسئولان آموزش و پرورش و جامعه به سمتي متمركز شود كه در آن ديگر هيج معلم دوره دبستاني از داشتن اين شغل احساس سرشكستگي نكند و با افتخار و بدون ورق پاره كردن ، بگويد : " من معلم دبستان هستم ".