شعبه قضایی اختصاصی برای تخلفات انتخاباتی در شهرقدس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر،حسین کاغذلو ظهر دوشنبه در نشست خبری که با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب جراید در مجموعه فرمانداری این شهرستان برگزار شد،با اشاره به حاکمیت قانون و قانون مداری،تفکیک اصل اجرا و نظارت،احترام متقابل این دو حوزه نسبت به یکدیگر و رعایت اقتدار و انسجام سازمانی به عنوان مولفه های اساسی در برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه اظهار داشت: عزم و هدف ما بر حضور حداکثری مردم این شهرستان در پای صندوق های رای استوار است که بطور یقین لازمه تحقق این امر خطیر پذیرش تنوع و تکثر سیاسی است.

وی افزود: انتخابات رقابتی با حضور جریان های متعدد سیاسی که در چارچوب ضوابط و قواعد نظام فعالیت می کنند، میسر می شود و با صراحت اعلام می کنیم از هر گونه جانبداری سیاسی در چنین عرصه ای اجتناب و پرهیز خواهیم کرد.

فرماندار قدس عنوان کرد: به تمامی نهادها و دستگاه های نظامی، امنیتی، انتظامی، شهری و ... اعلام کرده ایم که از هر گونه جانبداری سیاسی میان نامزدهای انتخاباتی پرهیز کنند که عدم رعایت آن به مثابه یک سم برای انتخابات خواهد بود.

کاغذلو گفت: در حال حاضر شور و نشاط سیاسی و اجتماعی چندانی در عرصه انتخاباتی مشاهده نمی شود و بطور یقین با آغاز شدن زمان فعالیت های انتخاباتی، تحولی عظیم و قابل توجه در این بخش بوجود می آید و گرمی رقابت های انتخاباتی بواسطه فعالیت کاندیداها و نامزدهای آنها به نحو فزاینده ای ارتقا خواهد یافت.

راه اندازی شعبه قضایی اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی

فرماندار قدس با اشاره به ضرورت پرهیز و اجتناب نامزدهای انتخاباتی از فعالیت های زود هنگام تبلیغاتی عنوان کرد: بطور یقین در مقابل هر گونه تخلف و قانون شکنی در این عرصه ایستادگی خواهیم کرد و تنها امری که ملاک عمل ما در حوزه مذکور خواهد بود،عمل و رعایت مُر قانون است.

وی افزود: طی تعامل و همگرایی که با مجموعه دادگستری این شهرستان داشته ایم، شعبه ای اختصاصی نیز برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در ایام انتخابات تعیین شده که در صورت بروز تخلف و قانون شکنی، اقدامات مقتضی از سوی شعبه مذکور در دادگستری قدس مدنظر قرار خواهد گرفت.

کاندیداهای انتخاباتی از الصاق هر گونه عکس و بنر پرهیز کنند

کاغذلو در خصوص تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: طبق قانون، کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نمی توانند در عرصه تبلیغاتی به چاپ و الصاق عکس و بنر در اماکن عمومی اقدام کنند و چنین امری تنها در اماکن خصوصی که در چارچوب قواعد خاص به خود قابل تعریف است، انجام پذیر خواهد بود.

وی افزود: عصر امروز نیز جلسه ای توجیهی با ۲۴ نامزد تایید صلاحیت شده برگزار خواهد شد و اطلاع رسانی لازم در این خصوص محقق می شود تا کاندیداهای حاضر در رقابت های انتخاباتی در ارتباط با تبلیغات انتخاباتی توجیه شوند و از هر گونه هزینه ای برای چاپ عکس، بنر و الصاق آن در معابر عمومی اجتناب کنند.

فرماندار قدس در خاتمه این مراسم با اشاره به پروژه ورودی شهر قدس به عنوان یکی از جدی ترین مطالبات مردم منطقه مذکور گفت: با رایزنی های انجام شده پروژه پل ورودی قدس به سمت تهران تا پایان سالجاری افتتاح می شود و تکمیل نهایی آن نیز در بهار سال آینده عملیاتی خواهد شد.

کاغذلو در خصوص بیمارستان۷۵ میلیارد تومانی قدس نیز یادآور شد: تلاش می شود عملیات احداث طرح عظیم درمانی شهرستان مذکور که در دایره مصوبات سفر رئیس جمهور می گنجد، همگام با تامین نقدینگی مورد نیاز اجرایی شود و در صورت عدم بروز مشکل خاصی، نسبت به افتتاح مرکز تا پایان سال آینده امیدوار هستیم.