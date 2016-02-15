اختلاف درآمد چند صد برابری پزشکان و پرستاران دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه همایش بزرگداشت یازدهمین سالگرد برنامه پزشک خانواده درخصوص برخی انتقادات نسبت به قراردادی بودن تعدادی از پزشکان خانواده اظهار کرد: من فکر نمی‌کنم که باید همه را استخدام کنیم. ما باید خدمت را در قالب بیمه خرید کنیم. نظام سلامت در هیچ کجای دنیا این اندازه متورم نیست و بنا نیست همه استخدام شوند.

وی افزود: در کشوری مثل ژاپن با آن جمعیت و پیشرفت، مجموعه کارکنان دولت کمتر از وزارت بهداشت ما است؛ البته این موضوع جدا از وزارت آموزش و پرورش است که بیش از یک میلیون نفر کارمند دارد. استخدام بیش از حد نیرو، باعث ناکارآمدی دولت می‌شود. اگر بتوانیم اجرای قوانین را تضمین کنیم و آن را به طور مستمر ادامه دهیم، نگرانی در این خصوص نخواهیم داشت. دولت باید از طریق بیمه صرفا خرید خدمت کند و وزارت بهداشت کار سیاستگذاری و نظارت را انجام دهد.

وزیر بهداشت ضمن اشاره به گفته‌هایی مبنی بر اختلاف درآمد فاحش پزشکان و پرستاران، گفت: بیشتر این گفته‌ها فضاسازی است که دود آن نیز به چشم مردم می‌رود. معاون درمان وزارت بهداشت این اختلاف درآمد را برای پزشکان ۱.۷ برابر و برای افراد فوق تخصص زیر پنج برابر اعلام کرده است. این حرف به نظر من درست است. از دستگاه قضایی انتظار می‌رود از حقوق کسانی که با این گفته‌ها به آنها ظلم می‌شود، دفاع کند.

هاشمی افزود: نمی‌شود کسی از تریبون عمومی بگوید که پزشکان ۳۰۰ تا ۴۰۰ برابر نسبت به دیگران درآمد دارند. این حرف دروغ است، ما فایل درآمدی کشور را در بخش دولتی در اختیار داریم. در بخش خصوصی نیز دولت تعرفه گذاشته و همه آن را رعایت می‌کنند. در صورت تخلف نیز به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. فشار و مصیبت این کار بر روی مردم خواهد بود و ممکن است از روی کم اطلاعی یا برخی منفعت‌طلبی‌های دیگر باشد.

وی ادامه داد: کسی که حرف نادرست می‌زند باید در مقابل ادعای خود پاسخگو باشد و آن را ثابت کند. این موارد در کشور ما رعایت نمی‌شود. طبق آنچه که من اطلاع دارم نسبت درآمد پزشکان و کادر درمانی بر اساس اظهارات معاونت درمان است. در دنیا نیز این رقم به همین منوال است.

هاشمی تصریح کرد: در ایران اگر دولت و سایر دستگاه‌ها پول را به موقع برسانند، بیمه‌های پایه و تجاری نیز می‌توانند به وظیفه خود عمل کنند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه این نسبت‌ها منطقی است، ادامه داد: در بعضی از مشاغل خدمتی درآمد فرد ده‌ها برابر کسانی است که سال‌ها تحصیل کرده و مهارت یاد گرفته‌اند.