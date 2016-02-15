جلسه مظلومی با بازیکنان برگزار شد/ رضایت هواداران از ابراهیمی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال پس از شکست یک بر صفر مقابل نفت تهران در زمین شماره دو مجموعه آزادی برگزار شد.

تمرین آبی پوشان که قرار بود از ساعت ۱۵ برگزار شود، به دلیل جلسه ۳۰ دقیقه ای که سرمربی استقلال با بازیکنان برگزار کرد، از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شد.

سرمربی استقلال در جلسه امروزش با بازیکنان از آنان خواست دیدارهای باقیمانده را با پیروزی پشت سر بگذارند و در این ۳۰ دقیقه به برخی بازیکنان نقاط ضعفشان را گوشزد کرد و از آنان خواست در تمرینات ضعف هایشان را برطرف کنند.

امید ابراهیمی که روز گذشته مقابل نفت بازی بسیار خوبی از خود انجام داده بود، توسط اندک هواداران حاضر در زمین شماره دو مورد تشویق قرار گرفت و آنها او را متعصب ترین بازیکن استقلال دانستند.

خسرو حیدری که به تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده، امروز هم به طور انفرادی و زیر نظر پزشک تیم تنها به دویدن دور زمین اکتفا کرد.

بازیکنانی که روز گذشته مقابل نفت به طور کامل به میدان رفته بودند، پس از حدود ۳۰ دقیقه نرم دوی و انجام کارهای کششی تمرین را ترک کرده و به سونا و استخر رفتند.

سایر بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی پس از گرم کردن و در نیمی از زمین به مرور کارهای تاکتیکی پرداخته و یک فوتبال درون تیمی را انجام دادند.

هوادارانی که در زمین شماره دو آزادی حضور داشتند از بازیکنان استقلال می خواستند ۱۰ بازی باقی‌مانده را با پیروزی به پایان برسانند.

بنا بر دستور کادر فنی، تمرین فردای استقلال تعطیل خواهد بود و بازیکنان از روز چهارشنبه تمرینات آماده‌سازی را جهت دیدار مقابل گسترش دیدار تبریز انجام خواهند داد.

هنگام ورود خبرنگاران به ورزشگاه ابتدا گفته شد که تمرین پشت درهای بسته انجام خواهد گرفت، اما با مساعدت فرزاد مجیدی و هماهنگی های به عمل آمده به خبرنگاران اجازه داده شد تا در تمرین حضور پیدا کنند.

تمرین تیم استقلال پس از حدود ۶۰ دقیقه به پایان رسید.

تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز جمعه و از ساعت ۱۷:۱۰ در ورزشگاه آزادی تهران میزبان گسترش فولاد تبریز خواهد بود.