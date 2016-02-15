شهادت ۴ یمنی در بمباران استان «الحدیده» توسط جنگنده های سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها، جنگنده های رژیم سعودی منطقه «وادی سردد» واقع در استان «الحدیده» را بمباران کردند.

به دنبال این حملات چهار شهروند یمنی شهید و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر، مناطقی در استان های البیضاء و تعز طی چند نوبت هدف حملات هوایی جنگنده های رژیم سعودی قرار گرفتند.

این در حالی است که ارتش و نیروهای مردمی یمن به حملات تلافی جویانه خود به مواضع سعودیها در شهرهای مرزی ادامه می دهند.

گفتنی است، وزارت بهداشت یمن چندی پیش با صدور گزارشی از شهادت حدود هفت هزار یمنی در حملات سعودیها خبر داده بود.