خبرگان نقطه تاریکی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه میز گرد «بررسی ویژگی های مجلس خبرگان کارآمد» با پنج کاندیدای مجلس خبرگان رهبری از جمله آیت الله محمد هادی عبد خدایی، آیت الله سید مجتبی حسینی، آیت الله حسن عالمی، آیت الله سید محمود مدنی، آیت الله سید احمد حسینی خراسانی در مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

آیت الله سید محمود مدنی در ارتباط با کارکرد مجلس خبرگان و ارزیابی عملکرد این نهاد تاکنون اظهار کرد: در اصل پنجم قانون اساسی به موضوع ولایت فقیه اشاره شده است، همچنین در اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ نیز خصوصیات رهبری را بیان می کند.

وی افزود: مجلس خبرگان سه وظیفه اساسی تعیین رهبر، نظارت بر عملکرد رهبر و عزل رهبری را دارد؛ البته در مسائل اساسی کشور باید افق های آینده را مورد توجه قرار دهیم به همین منظور افق نظام اسلامی، دادن پرچم نظام اسلامی به امام زمان (عج)است.

کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مقام معظم رهبری همان خورشید فروزان است که در زندگی او نه تنها نقطه سیاه بلکه نقطه خاکستری نیز وجود ندارد، ادامه داد: در خصوص جایگاه رهبری می توان به این پرسش اشاره کرد که اگر رهبری دچار بیماری شد چه کسی باید عزل رهبر را اعلام کند؛ در پاسخ باید گفت تنها جایگاه شایسته این موضوع مجلس خبرگان است و این نهاد بعد از مجلس شورای اسلامی قدرت قانون گذاری دارد.

وی با اشاره به اینکه مجلس خبرگان تمام قوانین خود را تعیین می کند که مربوط به نظارت و عزل است، تصریح کرد: تدوین قوانین نظارت بر رهبری و عزل رهبری نیازمند یک گروه نخبه است که باید در انتخابات آینده این مجلس مورد توجه قرار بگیرد.

مجلس خبرگان رهبری نقطه تاریکی نداشته است

آیت الله سید مجتبی حسینی، یکی دیگر از کاندیدهای انتخابات مجلس خبرگان در این نشست اظهار داشت: این نهاد دو مسئولیت کلی دارد که مسئولیت نخست مربوط به جلسات است و دومی مشروعیت رهبری می باشد.

وی با بیان اینکه تمامی امور در جامعه وابسته به ملت است، افزود: کمسیون ماده هشت مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را بر عهده دارد که خوشبختانه تاکنون به اذعان دشمنان یک تخلف و نقطه تیره در کارنامه ایشان وجود نداشته است.

کاندیدای مجلس خبرگان رهبری وظیفه کمیسیون ۱۰۹ و ۱۰۷ را بررسی شرایط رهبری دانست و گفت: تاکنون در این خصوص اعضای مجلس خبرگان رهبری عملکرد خوبی در یک فضای عقلانی و منطقی داشته است.

وی ادامه داد: مسئولیت دیگر مجلس خبرگان مسئولیت فردی است که باید در هرکدام در اجلاس ها شرکت کرده و درخصوص مشکلات روز جامعه صحبت کنند و جهت رفع آنها در جلسات مصوباتی را تصویب و به رهبری تقدیم کنند.

حسینی خاطر نشان کرد: پیگیری و رفع مشکل مداحان و ربا در بانک ها از جمله موضوعاتی بوده که در این مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

صیانت از دین و فرهنگ دغدغه اصلی خبرگان

آیت الله حسن عالمی نیز در این نشست بیان کرد: وظیفه ذاتی مجلس خبرگان تعیین رهبری در صورت فقدان رهبر قبلی است و بعد از تعیین رهبری حمایت از ایشان است.

وی افزود: تمامی اعضای خبرگان نخستین و مهمترین دغدغه شان دین و فرهنگ است که در این حوزه ها باید حامی رهبری باشند تا ایشان بتواند با توان بیشتر کارها را پیش ببرد.

این کاندیدای مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مسئله ولایت فقیه یک امر کلامی است، به این معنا که ادامه مکتب نبوت و امامت در عصر غیبت ولایت فقیه است و طرح این موضوع که نمایندگان خبرگان نظارت بر رهبری دارند با اصل این مشروعیت مغایرت دارد.

وی با بیان اینکه نمایندگان خبرگان رهبری باید در کنار رهبر و حامی ایشان باشند، تصریح کرد: شخص رهبری باید مجتهد مطلقی باشد که مادون علم الدنی است و کمال او در جهت عدالت در یک حدی باشد که مادون عصمت است لذا دادن این جایگاه به فردی که در بحث کلامی فاقد این شرایط نباشد اشتباه است.

آیت الله عالمی اضافه کرد: مسئله ولایت فقیه چون به عنوان یک مسئله اعتقادی و کلامی شناخته می شود عزل هم برای آن معنا ندارد، اگر رهبری واجد شرایط است کارش را ادامه می دهد و در صورت مشاهده نقصان عزل ایشان معنا ندارد بلکه خود به خود جایگاه را از دست داده است و خبرگان باید نسبت به انتخاب رهبری اقدام کند.

وی با اشاره به کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد: کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ چشم انداز کشور را ارزیابی می کند، کمیسیون پاسداری و حراست از ولایت فقیه نیز وظیفه دارد که آسیب ها را ارزیابی کند.

خبرگان توطئه دشمن را خنثی کرد

آیت الله محمد هادی عبد خدایی دیگر کاندیدای مجلس خبرگان رهبری در این نشست ابراز کرد: وظیفه نخست نمایندگان خبرگان رهبری تعیین و انتخاب رهبر است که موجب ثبات کشور و مایوس شدن دشمنان اسلام و کشور می شود.

وی افزود: زمان امام راحل (ره) بسیاری انتظار و امید داشتند که در غیاب ایشان مشکلاتی بوجود آید و آشوب شود اما خبرگان توانست نقشه و امید آنها را قطع کند.

آیت الله عبد خدایی در خصوص ویژگی های رهبری بیان کرد: بر اساس متن آیات و روایات اسلامی شخص رهبری باید فقیه، باتقوا، مدیر، سیاست مدار و قدرتمند باشد که در همین راستا افرادی که رهبری را انتخاب می کنند نیز باید مجتهد، فقیه، دارای قدرت تشخیص، متدین و خداترس باشند تا تحت تاثیر جوسازی ها قرار نگیرند.

وی ادامه داد: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی عاجز شود یا از آغاز برخی شرایط را نداشته باشد خود به خود عزل می شود و تشخیص این امر بر اساس مجلس خبرگان رهبری است.

این کاندیدای مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اقدامات و تصمیم گیری های شخص رهبری را تمام مردم می بینند، ابراز کرد: پشتوانه این نهاد و شخص مجلس خبرگان است.

خبرگان به جامعه انسجام می دهد

سید احمد حسینی خراسانی نیز در این میزگرد عنوان کرد: اگر ما درباره جایگاه رهبری بر مبنای دین واقف باشیم، رسالت خبرگان رهبری نیز به خوبی مشخص خواهد شد، رهبری وظیفه اش در تمام ابعاد اجتماعی ساماندهی امور است و مجلس خبرگان نیز وظیفه دارد با هشیاری تمام نظارت کند تا مشکل و فروپاشی در هر یک از این ابعاد اجتماعی بوجود نیاید.

وی اضافه کرد: همچنین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری باید در سطحی باشند که اگر روزی به عنوان گزینه های رهبری مطرح شوند شرایط رهبری را داشته باشند؛ در همین راستا مردم نیز باید کسانی را به مجلس خبرگان رهبری بفرستند که هرکدام از آنها شایستگی رهبری را داشته باشد.

وی تصریح کرد: تمامی افراد و کاندیدها باید از فرصت تبلیغات مجلس خبرگان رهبری جهت ارتقا سطح آگاهی های سیاسی، اجتماعی و مذهبی مردم استفاده کنند تا آنها افرادی را به مجلس بفرستند که به مرور زمان رای صواب آنها بیشتر آشکار شود؛ همانطور که اگر امروز امام خمینی (ره) بودند به رهبری پر فراصت، دلیر، فقیه و شجاع ما نمره بیست می دادند.

کاندیداهای خبرگان در پاسخ به خبرنگاران

آیت الله سید مجتبی حسینی در فرصت دوم سخنان خود ادامه بیان کرد: نمایندگان خبرگان رهبری در تعیین رهبری مشروعیت دهنده نیستند بلکه اصلح تر را در امور بیان می کنند، مشروعیت رهبری توسط خداوند داده شده است.

آیت الله سید محمود مدنی نیز در فرصت دوم سخنان خود ابراز کرد: یک سوالی که اینجا از کاندیدهای مجلس خبرگان باید پرسیده شود این است که در مسائل کلی کشور مانند مداحان و ربا بانک ها مجلس خبرگان رهبری چه جایگاهی دارد که ورود پیدا کند یا اینکه اگر رهبر دچار یک بیماری شد که به موجب آن یک ماه بیهوش بودند قوانین لازم را در خصوص نحوه مدیریت امور در دست داریم؛ در همین راستا امروز ما به یک مجلس خبرگان نیاز داریم که تمام قوانین و آیین نامه ها را تدوین و تصویب کرده باشد.

آیت الله حسن عالمی در پاسخ به این سوال که مشروعیت ولایت رهبری از طرف خداوند است یا مردم اظهار داشت: انتخاب رهبری یک بحث کلامی است و انسان در آن دارای اختیار نیست.

وی در ارتباط با رد صلاحیت نوه امام خمینی (ره) نیز افزود: من در امور اشخاص دخالت نمی کنم.

آیت الله محمد هادی عبدخدایی نیز در پاسخ به منبع مشروعیت رهبری عنوان کرد: اصل ولایت متعلق به خداست، منتها اعمال این حاکمیت به وسیله پیامبر امامت و در زمان غیبت توسط ولی فقیه صورت می گیرد؛ البته خصوصیات ذاتی آنها بسیار با یکدیگر فرق دارد، هیچ ادعایی درباره اینکه علمای ما از نظر ذاتی مثل امام معصوم هستند وجود ندارد اما در مرحله اعمال حاکمیت و دستورات الهی اصل مقبولیت از طرف مردم بوده و اصل مشروعیت از سوی خداوند است.

وی در پاسخ به رد صلاحیت نوه امام خمینی (ره) اضافه کرد: یکبار آدم می خواهد بی حساب جواب بدهد که اینگونه پاسخ دهی راهمه بلدند اما وقتی در حوزه مسئولیت شخصی بخواهیم پاسخ دهیم ابتدا باید حرف طرفین را بشنویم و اطراف مسئله را بررسی کنیم کنه در این مورد از نظر قانونی مرجع ش مشخص است و امثال بنده در جریان نیستیم که حکم نمی کنیم؛ در جامعه هرکسی حرف می زند قشر فرهیخته نباید قبول کند.

آیت الله سید احمد حسینی خراسانی نیز در پاسخ به مرجع مشروعیت رهبری اذعان کرد: ما یک اصل مسلم داریم که مشرع خداست و هیچکس حق تشریع و دستور ندارد، در دوره غیبت غیر از مسئله رهبری عناوین دیگری هم داریم؛ فقیه دوره غیبت می تواند سه شان و منصب داشته باشد مرجعیت تقلید، داوری و ولایت که همان رهبری است هر سه شان یک اصل درآنها معتبر بوده که آن عدالت است.

وی در خصوص رد صلاحیت نوه امام خمینی (ره) گفت: میثاق ملی ما قانون اساسی است البته ممکن است اشکالاتی به قانون اساسی وجود داشته باشد، اما در حال حاضر بنده به نظر قانون اساسی احترام می گذارم.

آیت الله سیدمجتبی حسینی در پاسخ به سوال نخست ابراز کرد: امام صادق (ع) نیز برای افرادی که ایشان دسترسی نداشتند گفتند از کسی که روایت ما را بازگو می کند و صاحب نظر در احکام و عادل است پیروی کنید و او را حاکم قرار دهید لذا مشروعیت ولایت فقیه از خداوند است و خبرگان شناخت خود را از مصداق اعلام می کند.

آیت الله سید محمود مدنی نیز در پاسخ به سوال نخست عنوان کرد: در اینکه مشروعیت و ولایت از جانب خداوند است در تمام رده های نبوت، امامت ولایت فقیه شکی نیست اما مشروعیت بخشی به عنوان کلامی و فقهی ولایت از جانب خداست، اما وقتی خبرگان عنوان بیعت دارد با رهبری پس می تواند مرجع مشروعیت بخشی نیز باشد.

وی افزود: اگر تاکید کردیم که مشروعیت فقط از جانب خداوند است و خبرگان آن را اعلام می کند ممکن است در جامعه فردی بیاید فرد دیگری را با این شرایط معرفی کند و این موضوع موجب هرج و مرج شود.

وی بیان کرد: اگر شان مجلس خبرگان رهبری را به اعلام رهبر تنزل دادید عوارض بسیاری به فقه حکومتی وارد می شود که باید به آن پاسخ های لازم داده شود.