۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۲

در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت؛

اطلاع از دریافتی پزشکان حق الکشف نمی خواهد

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت که مدعی شده برای اطلاع از دریافت های چند ده میلیونی پزشکان به پرستاران حق الکشف می دهیم، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم ، اظهارداشت: دوستانی که عنوان می کنند سازمان نظام پرستاری ادعای نمایندگی جامعه پرستاری را دارد، باید همایش برج میلاد را ببینند و باور کنند که نمایندگان پرستاری در سازمان صنفی خودشان از محبوبیت و مقبولیت بالایی برخوردارند.

وی با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت که مدعی شده برای پیدا کردن ارقام نجومی دریافتی پزشکان به پرستاران حق الکشف می دهد، گفت: مطمئن باشید که چنین کاری نمی توانید بکنید، زیرا همکاران شما از یک ریال خود نمی گذرند که شما بخواهید نصف آن را به پرستاران بدهید.

شریفی مقدم افزود: اگر حسن نیت دارید، رمز اینترنتی نرم افزار طرح قاصدک را بدهید تا همه چیز مشخص شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور گفت: ما حاضریم در حضور اصحاب رسانه، شما رمز اینترنتی نرم افزار طرح قاصدک را بدهید تا جزئیات پرداختی ها برای همگان مشخص شود.

وی در ادامه به راهکار دوم برای رفع این ابهام اشاره کرد و افزود: یک گروه کارشناسان مالی بی طرف تعیین شوند و اجازه بدهند اسناد مالی پرداختی ها را بررسی و نتایج آن را به مردم اعلام کنند.

شریفی مقدم به راهکار سوم برای از بین بردن شائبه دریافتی های چند ده میلیونی برخی پزشکان اشاره کرد و گفت: اجازه بدهید ما فیش های حقوقی با ارقام نجومی را منتشر کنیم.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه ما اعتقاد داریم اختلاف پرداختی کارانه تا ۱۰۰ برابر وجود دارد، گفت: چرا پرداختی ها را پنهان کاری می کنند، در حالی که نظام پرداخت در دنیا کاملا شفاف است.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که جامعه پرستاری فقط از تبعیض در پرداختی ها گلایه ندارد، تاکید کرد: این تبعیض در برخورد با پرستاران، عدم رعایت قوانین مصوب پرستاری و... مشهود است.

حبیب احسنی پور

    • علی حقیقی ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
      خدا پدرت را بیامرزد
    • Iman ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
      این آقا چرا نمیگه که پرستار ها بعد از ۴ سال درس خوندن درآمدشون شروع میشه ولی یک پزشک بعد از ۵۰۵ سال درا خوندن میشه انترن که تا ۲سال با ماهی ۱۲ کشیک فقط ۳۰۰ هزار تومن میگیرہ بعد از اون هم باید برہ طرح بعد که برگشت تازہ باید برای تخصص کلی بخونه کی بعد ۲ سال تخصصش شروع شه بعد از اون ۴-۶ سال دورہ ی تخصص هست که اون رزیدنت با ماهی ۱۵ کشیک ۳۶ ساعته داره با ،ماهی ۷۰۰ هزار تومن کار میکنه بعد از اون هم ۲-۳ برابر مدت تحصیل باید برہ روستا وحشتناک کار کنه که پولشم نمی دن
    • Iman ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
      تازہ بعد از ۴۵ سالگی میتونه درامد داشته باشه پس میبینید این قشر بزرگ زحمت کش سال های سال به معنای واقعی رایگان کار میکنه وی پرستار چی?!از یک طرف دیگه ۹۰% جامعه ی پزشکی واقعا درآمد پایینی دارن وهمچنین پزشک در قبال مریض مسئولیت دارہ ولی پرستار چی?!در همه جای دنیا درآمد پزشک از پرستار بیشتر هست
    • سعید ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
      جناب آقای ایمان من شخصا تا حالا ندیدم که یک پزشک متخصص ده تا دوازده سال بزه روستا کار کنه بزه اونجا چه خدمتی ارائه بده اگه اینجوری بود که اینهمه هجوم از روستاها به شهرهای بزرگ برای پزشک متخصص نبود همه بعد از سه چهار سال کار در خارج از مرکز میان مطب میزنن بیشتر که بخش خصوصی هستن اگه نخوان بزن هیئت علمی باشن درضمن منظور بی عدالتی در پرداخته اگه کسی چهار برابر درس بخونه که نباید 100 برابر درآمد داشته باشه بعدم شما در بیمارستان چقدر از وقتتون واسه بیماره ؟ پرستارا شب و روزشونه
    • حمید ۰۱:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
      جناب ایمان! موضوع درآمد بالای پزشکان نیست، بلکه اختلاف دریافتی نجومی بین پزشکان، پرستاران و سایر گروهها در تیم درمان است. این تفاوت دریافتی در همه دنیا بصورت میانگین بیشتر از پنج برابر نیست، اما در ایران تا صد برابر اختلاف دریافتی بین پزشکان و پرستاران وجود دارد.

