اطلاع از دریافتی پزشکان حق الکشف نمی خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم ، اظهارداشت: دوستانی که عنوان می کنند سازمان نظام پرستاری ادعای نمایندگی جامعه پرستاری را دارد، باید همایش برج میلاد را ببینند و باور کنند که نمایندگان پرستاری در سازمان صنفی خودشان از محبوبیت و مقبولیت بالایی برخوردارند.

وی با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت که مدعی شده برای پیدا کردن ارقام نجومی دریافتی پزشکان به پرستاران حق الکشف می دهد، گفت: مطمئن باشید که چنین کاری نمی توانید بکنید، زیرا همکاران شما از یک ریال خود نمی گذرند که شما بخواهید نصف آن را به پرستاران بدهید.

شریفی مقدم افزود: اگر حسن نیت دارید، رمز اینترنتی نرم افزار طرح قاصدک را بدهید تا همه چیز مشخص شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور گفت: ما حاضریم در حضور اصحاب رسانه، شما رمز اینترنتی نرم افزار طرح قاصدک را بدهید تا جزئیات پرداختی ها برای همگان مشخص شود.

وی در ادامه به راهکار دوم برای رفع این ابهام اشاره کرد و افزود: یک گروه کارشناسان مالی بی طرف تعیین شوند و اجازه بدهند اسناد مالی پرداختی ها را بررسی و نتایج آن را به مردم اعلام کنند.

شریفی مقدم به راهکار سوم برای از بین بردن شائبه دریافتی های چند ده میلیونی برخی پزشکان اشاره کرد و گفت: اجازه بدهید ما فیش های حقوقی با ارقام نجومی را منتشر کنیم.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه ما اعتقاد داریم اختلاف پرداختی کارانه تا ۱۰۰ برابر وجود دارد، گفت: چرا پرداختی ها را پنهان کاری می کنند، در حالی که نظام پرداخت در دنیا کاملا شفاف است.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که جامعه پرستاری فقط از تبعیض در پرداختی ها گلایه ندارد، تاکید کرد: این تبعیض در برخورد با پرستاران، عدم رعایت قوانین مصوب پرستاری و... مشهود است.