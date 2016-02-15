عزیمت تیم تکواندو شهرداری ورامین به مسابقات جام باشگاه های آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه تیم تکواندوی شهرداری ورامین به منظور شرکت در مسابقات تکواندوی جام باشگاه های آسیا، عازم امارات می شود.

تیم شهرداری ورامین که عنوان قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور و جام باشگاه های آسیا را در کارنامه دارد، جدی ترین گزینه برای کسب عنوان قهرمانی این مسابقات است.

تیم شهرداری ورامین برای کسب عنوان قهرمانی باید از ۲۹ بهمن ماه به مدت سه روز به مصاف حریفان آسیایی خود برود که یکی از جدی ترین تیم های شرکت کننده، دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

نماینده تکواندوی ورامین هم اکنون در مسابقات لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور در صدر جدول قرار دارد و شانس اول قهرمانی مسابقات به حساب می آید.

پیام خانلرخانی و بازیکنان شهرداری ورامین تلاش می کنند تا با قهرمانی در مسابقات جام باشگاه های آسیا، نام ایران و دیار ۱۵ خرداد را بر قله تکواندو آسیا به اهتزار درآورند.

شهرداری ورامین یکی از پرافتخارترین تیم های تکواندوی ایران است که چندین قهرمانی لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا را در کارنامه خود دارد.