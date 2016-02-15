مشارکت حداکثری در انتخابات اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شعرا بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: در اين ايام ما در حال برگزاری انتخابات با اهميت پنجمين خبرگان رهبری و دهمين مجلس شورای اسلامي هستيم .

وی ادامه داد: پس از انقلاب پيوسته مردم هميشه در صحنه با مشاركت حداكثري در اين نوع آزمون هاي سياسی بنحوی امتحان پس داده كه با آرای بالای ۵۰ درصد را در تعيين سرنوشت خود از بسياری كشورهای مدعی دموكراسی دنيا پيشی گرفته است .

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: مشاركت در انتخابات و رای دادن از مولفه های اساسی رفتار سياسی شهروندان محسوب شده ، آشكارترين نوع مشاركت سياسی برای اغلب شهروندان در جوامع مردم سالار است رای دادن موثرترين و عملی ترين وسيله برای شهروندان است تا افكار و عقايد خود را در اداره امور عمومی و اجتماعی اعمال كنند .

شعرا ادامه داد: حكومتی كه بتواند بيشترين مشاركت در انتخابات را جلب كند نه تنها در عرصه داخلی بلكه در عرصه بين المللی نيز می تواند از موضع مقتدرانه برخوردار باشد، مشاركت حداكثری مردم در انتخابات بستری برای اعتماد به نفس مسئولان سياسی و منتخبان مردم فراهم می كند كه بتوانند در اداره امور كشور، رای مردم را پشتيبان تصميم های خود بدانند .

وی تاکید کرد: مردم ما در انتخابات آينده با ولايت مداری ، تعهد به نظام اسلامی دشمن شناسی ، خدمتگذاری و داشتن سابقه شفاف و ساده زيستی كانديداها را مد نظر قرار خواهند داد و رنگ، لعابها و شعارهای فريب دهنده نمی تواند رای مردم را بسوی خود بكشد .

شعرا با اشاره به اینکه کارهایی لازم است تا مردم با شور و نشاط به پای صندوق های رای حاضر شوند، گفت: با اميد دادن و تكريم ارباب رجوع ، مردم را برای حضور بر صندوقهای راي تشويق کنیم، نامزدهای انتخابات سعی كنند شايستگی های خود را بدون اسراف و هزينه های گزاف و آسيب به درب و ديوار شهروندان، رعايت قانون را پشتوانه قانونگذاری آينده خود قرار داده وبه طرفداران و ستادهای خود هم توصيه کنند.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: مجريان انتخابات كانديداها و طرفداران آنها را با موازين قانونی برای به اجرا گذاشتن يك تبليغات سالم در خور مردم هوشمند آشنا کنند، امكانات لازم را برای انجام يك تبليغات قانونی و بدون خدشه با تعيين مكانهای مناسب فراهم شود .

