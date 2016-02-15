۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۳۳

توسط دوربین های مدار بسته انجام شد؛

ثبت و ضبط تصاویر یک قلاده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده پرور

مهدیشهر - رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر گفت: تصاویر یک قلاده پلنگ ایرانی توسط دوربین های مدار بسته منطقه حفاظت شده پرور در این شهرستان فیلمبرداری و ثبت و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، عباس زارع اظهار داشت: محیط‌بانان شهرستان مهدیشهر طی ماه های گذشته چندین بار موفق به رویت پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده پرور شدند و توانسته‌اند تعدادی فیلم از این گونه ارزشمند جانوری تهیه کنند ولی در این مورد و برای چندمین بار توسط دوربین های مدار بسته ای که به جهت کنترل و حفاظت بهتر مناطق در این منطقه نصب شده است، از پلنگ ایرانی فیلم برداری شد.

 وی اضافه کرد: نکته جالب و حائز اهمیت در این تصاویر این است که پلنگ فیلم برداری شده در آرامش کامل و در روی جاده آسفالته در حال حرکت است.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر افزود: سخت کوشی محیط بانان و درک و فهم همراه با مسئولیت پذیری اهالی این منطقه باعث شده است حیات وحش منطقه حفاظت شده پرور احساس امنیت بالایی کنند، که مصداق آن مشاهده مکرر گونه های مختلف جانوری در مسیرهای رفت و آمد مردم است.

 زارع در خاتمه تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون این هشتمین قلاده از این گونه ارزشمند است که در شهرستان مهدیشهر مشاهده و تصاویر آن ثبت و ضبط شده است.

