۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور شرایط اسکان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهر آبادی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای شروع پروژه مسکن مهر در کشور دو میلیون و ۲۲۰ هزار واحد با بانک عامل وارد عقد قرارداد شده است، تصریح کرد: از این تعداد تاکنون یک میلیون و ۸۷۰ هزار واحد به اتمام رسیده است.

وی با اذعان به باقی مانده ۳۵۰ هزار واحد مسکن مهر، متذکر شد: از تعداد باقی مانده ۲۰۵ هزار واحد در مرحله نازک کاری و ۹۰ هزار واحد در مرحله سفید کاری است.

به گفته قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر بر اساس برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا پایان سال آینده پرونده مسکن مهر به صورت کامل بسته می شود.

اصغری مهر آبادی متذکر شد: برخی پروژه ها به دلیل اینکه با تاخیر آغاز شده احتمال دارد که به سال ۹۶ برسد.

وی در خصوص خدمات زیربنایی صورت گرفته با اشاره به برآورد ۵۶ هزار میلیارد ریال جهت تکمیل خدمات تصریح کرد: بخشی از این نیازمندی شامل پنج هزار میلیارد ریال امسال تأمین شده و مابقی نیز با پرداخت و تأمین هزینه خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر متذکر شد: ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر به دلیل نبود خدمات زیربنایی امکان اسکان ندارد و طبق مذاکرات با وزارت نیرو قرار شده خدمات ارائه شود تا به زودی این تعداد قابلیت اسکان پیدا کند.

اصغری مهر آبادی در خصوص خدمات روبنایی مورد نیاز نیز به ضرورت احداث دو هزار و ۲۵۰ باب مدرسه اشاره کرد و بیان داشت: ۴۴۰ باب توسط خود وزارت راه از منابع داخلی و یارانه ها در دست احداث اشت و بیش از ۱۷۰ باب نیز به اتمام رسیده و به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: ۴۲۴ مسجد نیز می بایست در مساکن مهر احداث شود که بیش از ۲۳۰ باب احداث شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

به گفته قائم مقاوم وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر نیاز به احداث ۵۱ باب کلانتری در مساکن مهر داریم که از این تعداد ۳۴ بابا به اتمام رسیده است.

اصغری مهر آبادی در خصوص وضعیت مسکن مهر استان اردبیل با مطلوب توصیف کردن روند اجرای این پروژه در استان ادامه داد: از ۵۲ هزار واحد مسکن مهر مصوب این استان ۴۸ هزار واحد به اتمام رسیده و چهار هزار واحد نیز برای سال آینده باقی مانده است.

وی تصریح کرد: با افتتاح سه هزار و ۸۸۲ واحد مسکن مهر شهری و هزار واحد مسکن مهر روستایی در سال آینده تا خرداد ماه سه هزار واحد به اتمام می رسد و مابقی مساکن مهر باقی مانده در شهریور ماه به صورت کامل به اتمام رسیده و پرونده مسکن مهر این استان بسته می شود.