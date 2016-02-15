تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدید در حومه حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، درگیری های ارتش و کمیته های مردمی سوریه با تروریست های تکفیری داعش در نقاط مختلف این کشور با شدت ادامه دارد.

بر اساس این گزارش نیروی هوایی ارتش سوریه در حمله به منطقه «تل الکروم» در حومه دیر الزور، یک توپخانه متعلق به داعش را منهدم کرد که در این عملیات شماری از تروریست ها کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر در عملیات ارتش سوریه علیه تروریست ها در منطقه «المداجن» در حومه جنوبی حماه، شماری از تروریست ها کشته و زخمی شدند.

به علاوه در حملات روز یکشنبه ارتش سوریه به مواضع داعش در نقاط مختلف این کشور، ۴۶ نفر از تروریست ها به هلاکت رسیدند.

این در حالی است که نظامیان ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در حومه استان «حلب» بر روستای «الطیبه» واقع در اطراف فرودگاه استراتژیک «کویرس» مسلط شد.

همچنین جنگنده های روسیه طی عملیاتی مواضع و مراکز تجمع عناصر تکفیری داعش در حلب را بمباران کردند.