به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره کتب و پایان‌نامه های حوزه حقوق بشر به همت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در راستای اهداف و سیاست های کلان حقوق بشری و ایجاد بستر مناسب برای ظهور و بروز خلاقیت های فرهنگی در حوزه کتاب، نشر، معرفی و تعالی ارزش های والای ایرانی و اسلامی در حوزه حقوق بشر، اردیبهشت ماه سال آینده با همکاری سازمان ها و نهادهای ذیربط برگزار می شود.

هدف از برگزاری این جشنواره، ارائه دستاوردها و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف حقوق بشری و به تصویر کشیدن نقض حقوق بشر از جمله حقوق مسلمانان در کشورهای مدعی به شیوه مکتوب و توسعه پژوهش در مراکز آموزشی و تحقیقاتی با موضوع حقوق بشراست.

علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه ثبت نام واطلاع از مقررات و شرایط جشنواره می توانند به آدرس پایگاه اطلاع رسانی http://www.humanrights-iran.ir مراجعه و یا با شماره ۹- ۲۲۰۲۳۲۸۷ تماس بگیرند.

لازم به ذکر است آخرین مهلت دریافت آثار برای نخستین جشنواره کتب و پایان‌نامه های حوزه حقوق بشر ۱۵ اسفندماه سال جاری است و به سه نفر از برگزیدگان هر رشته جوایزی اهدا می شود.