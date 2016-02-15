طاهری در درفشی فر حضور پیدا کرد/ تذکر به مهدی طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس با حضور حدود ۷۰ نفر در مجموعه درفشی فر در شرایطی پیگیری شد که سرپرست باشگاه پرسپولیس هم در محل تمرین حضور پیدا کرد.

حاشیه های این تمرین در پی می آید:

* سرخپوشان از ساعت ۱۶ به زمین آمدند تا تمریناتشان را آغاز کنند.

* سرمربی سرخپوشان حدود ۱۵ دقیقه با بازیکنانش صحبت کرد و سپس این تمرین با دویدن های سرعتی و استقامتی زیر نظر مارکو استیلونوویچ پیگیری شد.

* سوشا مکانی، مرتضی قدیمی پور، علی محسن زاده و الکساندر لوبانوف هم تمرینات اختصاصی شان را زیر نظر ایگور پانادیچ انجام دادند.

* پس از چند دقیقه پرسپولیسی ها به دو دسته تقسیم شدند تا تمرینشان را پیگیری کنند.

* مهاجمان و هافبک های پرسپولیس در یک گروه زیر نظر کریم باقری به شوتزنی پرداختند. باقری چندین بار به بازیکنان تذکر داد تا در زدن ضربات دقت کنند.

* مدافعان تیم فوتبال پرسپولیس هم زیر نظر برانکو ایوانکوویچ و مصطفی قنبرپور تمرینات تدافعی را پیگیری کردند. سرمربی سرخپوشان به بازیکنان تیمش نحوه صحیح پوشش را متذکر می شد.

* میلاد کمندانی هافبک جوان سرخپوشان که در تمرینات دو روز اخیر به علت سرماخوردگی غایب بود، امروز بدون مشکل تمرین کرد.

* مهدی طارمی در تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس نتوانست چندان در تمرینات موفق عمل کند و گل نزن ظاهر شد. مساله ای که باعث شد تا کریم باقری بارها به او تذکر بدهد.

* سرخپوشان شوتزنی از کناره های زمین را نیز تمرین کردند. پرسپولیسی ها عملکرد خوبی در این تمرین نداشتند تا نشان دهند روی شوتزنی از کناره های زمین مشکل دارند.

* علی اکبر طاهری اواسط تمرین در مجموعه درفشی فر حاضر شد و از چمن مصنوعی مجموعه بازدید کرد و سپس به دفتر مدیریتی درفشی فر رفت.

* کادر فنی هم امروز پیگیر این موضوع بودند تا ببینند آیا مکانی می تواند سرخپوشان را در مسابقات همراهی کند یا خیر؟

* کادر فنی تمرینات ویژه ای را به صورت اختصاصی برای الکساندرلوبانوف و سوشا مکانی در نظر گرفته بود.

* رضا خالقی فر هافبک مصدوم پرسپولیس هم امروز تنها در داخل سالن، وزنه زد.

* رامین رضائیان و سوشا مکانی، دقایقی به تمرین پنالتی مشغول شدند که البته ضربات رامین رضائیان هم به گل تبدیل نشد.