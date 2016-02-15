کاندیداها از تفرقه، تخریب و افترا پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر دوشنبه در جریان دیدار با دیدار نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه آذربایجان غربی که در مصلی امام خمینی ارومیه برگزار شد اظهارداشت: تخریب چهره‌ها و مخدوش کردن اذهان عمومی نسبت به کاندیداها به هیچ عنوان روش درستی برای جمع‌آوری آرا و جلب نظر مثبت اقشار مختلف مردم نیست.

وی با تاکید بر خودداری از تخریب و رعایت اخلاق انتخاباتی عنوان کرد: نباید با افتراق و تفرقه، زمینه و اجازه نفوذ دشمن داده شود، تخریب، توهین، غیبت از مواردی که برادری ها را کم رنگ می کنند و زمینه شیطنت دشمن را مهیا می سازد.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به نمونه‌های تاریخی در صدر اسلام با بیان اینکه در صورت باز کردن راه نفوذ خداوند متعال نیز یاری خود را برخواهد داشت ادامه داد: مومنان از کسی که با خدا و پیامبر دشمنی می‌کنند ارتباط برقرار نکرده و با آنها رابطه دوستانه ایجاد نمی‌کنند زیرا در این صورت روزنه‌ای برای نفوذ ایجاد می‌شود.

امام جمعه ارومیه با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس نهم و نامزدهای مجلس دهم بر ضرورت مقابله با بیگانه‌ها و بستن راه‌های نفوذ تاکید و اعلام کرد: باید رهنمودهای مقام معظم رهبری را در این زمینه فصل‌الخطاب قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هرگز از دشمنی خود دست نخواهند کشید، ادامه داد: این تصوری باطل و به تعبیر مقام معظم رهبری ساده‌اندیشی است که گمان کنیم دشمنان رابطه دوستانه را جایگزین رابطه خصمانه کرده‌اند.

حجت الاسلام قریشی انقلاب اسلامی را مصداق و نمونه بارز الطاف الهی بر ملت بزرگ ایران دانست، خاطرنشان کرد: باید قدر این نعمت را دانسته و اقشار مختلف جامعه همچنین مسئولان، دست‌اندرکاران نظام، نمایندگان مجلس و سایر افراد با هر موقعیت و جایگاهی از این امانت صیانت کنند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان غربی نیز در این دیدار با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که افراد تائید صلاحیت شده افزایش پیدا کند گفت: شکایات رسیده در مورد عدم‌احراز و رد صلاحیت‌ها هم اکنون رسیدگی می‌شود، این احتمال بدیهی است که به دنبال رسیدگی به شکایات، افراد تائید صلاحیت شده افزایش پیدا کنند.

قنبر کریم نژاد با بیان اینکه در آذربایجان غربی حدود ۳۴ نفر برای نمایندگی مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کرده بودند ادامه داد: تعدادی از آنها انصراف داده‌اند و تعدادی هم در آزمون قبول نشده‌‌اند یا اینکه رد صلاحیت شده‌اند.

مسئول هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان غربی در ارتباط با روند تبلیغات نامزدهای مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: نامزدهای خبرگان رهبری طبق قوانین موجود از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت تبلیغات می‌توانند استفاده کنند.

کریم ‌نژاد در ادامه سخنان خود تعداد افراد ثبت‌ نام کننده برای نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را ۴۴۴ نفر عنوان کرد و بیان داشت: تعداد ثبت ‌نام‌ کننده در این دوره نسبت به دوره نهم حدود ۲۶۰ درصد افزایش داشته است.

مسئولان هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان غربی با بیان اینکه در بین این افراد ۱۷۹ نفر تائید صلاحیت شده‌اند، گفت: همچنین ۲۴۲ نفر عدم احراز صلاحیت شده‌اند و ۲۳ نفر انصراف داده‌اند.

در انتهای این مراسم کاندیداهای اهل تسنن و تشیع از حوزه‌های انتخابیه مختلف پشت تریبون قرار گرفته و دیدگاه‌های خود در مورد نحوه رعایت قانون و التزام به اخلاق انتخاباتی برای ایجاد رقابتی پرشور و حداکثری در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را مطرح کردند.