۱۲ هزار تن ماهی در کهگیلویه و بویراحمد تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان تولید در سال آینده با توجه به بهره‌برداری از سه مجتمع جدید پرورش ماهی در استان به ۱۷ هزار تن افزایش خواهد یافت.

وی مجتمع پرورش ماهی قلات، مجتمع بید انجیر و مجتمع پرورش ماهی چناربرم را سه مجتمع پرورش ماهی افتتاحی در درسال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: در مجموع ۲۰۰ مزرعه پرورش ماهی در این استان وجود دارد که شیوع بیماری VHS باعث غیرفعال کردن ۵۵ تا از این مزارع پرورش ماهی شد.

گوهرگانی افزود: وجود این بیماری خطرناک موجب کاهش محسوس میزان تولید و فروش ماهی از سایر مزارع و رکود در بازار ماهیان سردآبی استان شد.

وی با بیان اینکه تا قبل از شیوع این بیماری میزان تولید ماهیان سردآبی از حدود هفت هزار تن در سال ۸۹ به بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ تن در سال ۹۲ رسیده بود، تاکید کرد: با شروع بیماری وی اچ اس و خشک شدن دهها مزرعه پرورش ماهی در استان میزان تولید سه هزار تن کاهش یافت.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به افزایش تولید ماهی در سال آینده در استان اظهار دشات: ۶۰ مجوز احداث مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت اسمی سه هزار تن در استان صادر شده است که این مزارع تا سال آینده به بهره‌برداری رسیده و وارد چرخه تولید می شوند.

گوهرگانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در سال جاری ۱۴ هزار و ۱۸۰ تن گوشت قرمز در استان تولید شد، گفت: همچنین در سال جاری هشت هزار و ۶۷۰ تن گوشت مرغ، سه هزار و ۴۷۵ تن تخم مرغ و ۴۱۲ تن عسل در استان تولید شد.

وی یادآور شد: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون نیزهشت واحد پرورش مرغ گوشتی، چهار واحد پرواربندی گوساله، دو طرح پرورش بوقلمون گوشتی و یک طرح پرورش بلدرچین با اشتغال‌زایی ۹۰ نفر در استان به بهره‌برداری رسید.

گوهرگانی سه واحد پرورش گاو شیری، دو واحد پرورش بوقلمون، یک واحد پرورش بلدرچین، ۱۰ واحد پرورش مرغ گوشتی و دو واحد پرواربندی گوساله را از طرحهای در دست احداث جهاد کشاورزی استان عنوان کرد.