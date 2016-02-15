عقب نشینی ترکیه و عربستان از رجزخوانی های خود علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مطالبی نوشت به نظر می رسد عربستان سعودی و ترکیه در حال عقب نشینی کردن از رجزخوانی‌های خود در خصوص اعزام نیروی زمینی به سوریه هستند.

نویسنده با اشاره به اظهارات برخی مقامات سعودی و ترک می نویسد در حالی به نظر می رسد که رجزخوانی های ترکیه و عربستان فروکش کرده است که مقاماتی از این کشورها اعلام داشته اند منتظر هستند تا ببینند سرانجام توافق آتش بس درباره سوریه چه خواهد شد.

روز یکشنبه یک دیپلمات سعودی گفت که عربستان سعودی در خصوص اعزام نیروهای زمینی به سوریه خیلی جدی بود اما اول منتظر میماند تا ببیند نتیجه طرح هایی که از سوی آمریکا و روسیه برای توقف خشونت ها در سوریه طراحی شده چه خواهدشد.

اواخر روز یکشنبه نیز عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در ریاض گفت گزینه زمینی بستگی به تصمیم ائتلاف جهانی به اصلاح ضد داعش به رهبری آمریکا دارد و زمان انجام آن در اختیار ما نیست.

همچنین یک دیپلمات سعودی به شرط فاش نشدن نامش به دلیل حساسیت موضوع گفت ترکیه نیز در حال بررسی اعزام نبروهای زمینی خود به سوریه میباشد.

بنا بر این گزارش، نیروهای سعودی متشکل از نیروهای ویژه هستند اما جزییات آن هنوز برنامه ریزی نشده است.

این دیپلمات سعودی گفت: زمان در حال از دست رفتن است و ما منتظر مشخص شدن نتایج روند صلح هستیم هر چند معتقدیم این روند با شکست مواجه خواهد شد و آنگاه شرایط کاملا متفاوت خواهد شد.

وی همچنین گفت ترکیه و عربستان در سوریه عمدتا در یک طرف بحران قرار دارند هر چند ترکیه مقابله با کردهای سوری را هم دنبال می کند.