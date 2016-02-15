اتحادیه اروپا توقف حملات ترکیه به سوریه را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، مقامات اتحادیه اروپا خواستار توقف حملات نیرو های نظامی ترکیه علیه مواضع حزب کُردی اتحاد دمکراتیک در سوریه شدند.

«فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در واکنش به احتمال دخالت نظامی ترکیه و عربستان سعودی در درگیری های سوریه، گفت: اقدامات آنکارا نقض تصمیم اتخاذ شده در تاریخ ۱۲ فوریه و در جریان اجلاس امنیتی مونیخ در مورد پایان دادن به درگیری ها بوده است.

او گفت: تنها چند روز پیش، همه ما به همراه ترکیه برای برداشتن گام هایی در جهت آتش بس و تشنج زدایی در سوریه به توافق رسیدیم. حرکت در خلاف جهت زمینه های مورد توافق، آن چیزی نیست که ما از آنکارا انتظار داریم.

گفتنی است، ترکیه امروز برای سومین روز متوالی، مواضع حزب کُردی اتحاد دمکراتیک را بمباران کرد. مقامات ترکیه معتقدند، این حزب شاخه ای از حزب "پ ک ک" بوده که نیرو های ترکیه برای سالها با اعضای آن در جنگ هستند.