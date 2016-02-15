به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همایش «انتهای جمهوری، بهارستان» که عصر امروز در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در فهرست «صدای ملت» خواهید بود یا لیست انتخاباتی اصلاح طلبان، اظهار کرد: بنده در هنگام ثبت نام برای انتخابات مجلس گفتم ما یک فهرست تحت عنوان «صدای ملت» برای تهران و اگر توانایی داشته باشیم، در همه شهرهای ایران منتشر خواهیم کرد.

وی گفت: من اعلام کردم که هر گروهی علاقه داشت می تواند نام من را در لیست خود اضافه کند و از نظر من منعی وجود ندارد.

مطهری با بیان اینکه اصلاح‌طلبان نام من را در لیست خود قرار داده اند، افزود: من طبق قولی که دادم فهرست اصلاح‌طلبان را برای تهران اعلام می‌کنم و اینکه عده ای می گویند من میثاق‌نامه ای را امضا کرده‌ام و تعهد داده‌ام که تنها در لیست اصلاح طلبان باشم، صحیح نیست. بنده میثاق‌نامه ای را با اصلاح‌طلبان امضا نکرده ام.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: فرمی که من پر کردم یک سری اطلاعات شخصی بود و آخر آن نوشته شده بود که تعهد می کنم اگر به مجلس راه پیدا کرم فقط در فراکسیون اصلاح‌طلبان باشم که بنده گفتم این بند را قبول ندارم زیرا فرد مستقلی هستم و آنها نیز قبول کردند و گفتند که این مسئله درباره شما ایراد ندارد.

وی ادامه داد: من در آن فرم نوشتم که غیر از بند ۴ سایر بندها را قبول دارم و به آنها متعهد می شوم. بنابراین امروز هر کسی دوست داشت می تواند اسم من را در لیست خود قرار دهد و هر کسی هم نخواست قرار ندهد. همانطور که اصولگرایان نام بنده را در فهرست خود اضافه نکردند.

مطهری در بخشی دیگر از صحبت هایش با اشاره به خصوصیات حکومت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حکومتی که فاقد ایدئولوژی باشد و مقید به یک آداب و رسوم خاص نباشد قائل به دموکراسی خواهد بود که به عنوان مثال اگرمردم آن کشور به همجنس بازی رای دادند بپذیرد اما ما با چنین حکومت و جامعه ای در داخل کشور خود روبرو نیستیم.

وی با اشاره به شیوه حکومتی امیرالمومنین(ع) گفت: بزرگترین مخالفان امام علی(ع) خوارج بودند اما امیرالمومنین آنها را نه زندانی کرد، نه شلاق زد و نه حقوقشان را قطع کرد و در عین حال اجازه اظهارنظر به آنها می داد و تا این مقدار اصول دموکراسی را رعایت می کرد تا جایی که آنها سلاح به دست گرفتند و دراین شرایط هم خطبه پرصلابتی خواند و باعث شد ۸ هزار نفر از خوارج پشیمان شوند و از اقدامات خود بازگردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین خط قرمز ما باید اقدام عملی و مسلحانه باشد نه انتقاد و مخالفت چرا که این مسئله با سیره ائمه سازگاری ندارد.

مطهری با بیان اینکه مجلس مظهر جمهوریت و دموکراسی است، خاطرنشان کرد: البته مجلسی مظهر جمهوریت است که از نمایندگان واقعی مردم تشکیل شود. اگر انقلاب خودمان را ارزیابی کنیم می بینیم که به مرور انتخاب مردم محدود شده است یعنی به عنوان مثال در مجلس اول شورای نگهبانی وجود نداشت و حتی طرفداران مجاهدین خلق هم وارد مجلس شدند و این مسئله کشور را تهدید نکرد و ما در عین حال قوی ترین مجلس را داشتیم.

وی افزود: اما بعدا قانون نظارت استصوابی تصویب شد که اگر درست اجرا شود می تواند خوب باشد. شاید استعلام از مراجع چهارگانه کافی نباشد و باید تحقیقات محلی انجام شود تا فرد مورد نظر انحرافات اخلاقی و خلافی نداشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما اینکه این نظارت را تعمیم بدهیم به کسانی که نظر مخالف ولی فقیه را ابراز کرده اند و در تجمعی حضور داشته اند و آنها را رد صلاحیت کنیم پذیرفته نیست چرا که انتخاب مردم را محدود کره ایم.

مطهری با بیان اینکه شاید موضوع تعیین صلاحیت ها برای انتخابات مجلس دهم در ابتدای بررسی ها خوشایند نبود، گفت: به مرور این مسئله بهتر شد ولی باید این موضوع اصلاح شود و راه آن در خود مجلس پیگیری می شود یعنی باید قانون انتخابات مجلس را اصلاح کنیم.

وی با توصیه بر مشارکت بالا برای حضور در پای صندوق های رای گفت: در بین کاندیداهای فعلی هم افراد خوشفکری حضور دارند و مردم می توانند با مشارکت بالا ترکیب مجلس را تغییر دهند.

مطهری گفت: برخی حرفها را باید نمایندگان مجلس بیان کنند به جای اینکه شیرین عبادی در خارج از کشور همان مطالب را علیه نظام اسلامی بگوید. ما نباید به بهانه حفظ نظام، حقوق مردم را پایمال کنیم. مانند داستان ستار بهشتی که عده ای می گفتند نباید این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کرد.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا دیدگاههای شما از اصولگرایی به اصلاح طلب تغییر پیدا کرده است، توضیح داد: دیدگاه من تغییر پیدا نکرده است و من از ابتدا در مسائل سیاسی و اجتماعی نزدیک به اصلاح طلبان بودم و در مسائل فرهنگی به اصولگرایان نزدیکی داشتم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در دوره اصلاحات من از افشاگیری های دولت اصلاحات در مورد قتل های زنجیره ای دفاع کردم و البته گاهی هم از تساهل و تسامح فرهنگی دولت وقت انتقادمی کردم و امروز هم بر مسائل فرهنگی و پوشش اسلامی همچنان تاکید دارم.

مطهری افزود: هیچ تناقضی هم بر دیدگاههای من وجود ندارد یعنی اینکه چون قائل به آزادی بیان هستم باید قائل به آزادی پوشش هم باشم حرف درستی نیست و تناقض در دیدگاههای من محسوب نمی شود چرا که این دو آزادی با یکدیگر متفاوت است.

وی در پایان در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت: لایحه جرم سیاسی شاید ایده آل نباشد اما در مجموع گام مثبتی بود چرا که در این لایحه بین جرم عمومی و جرم سیاسی تفکیک قائل شده است یعنی اگر یک فردی که جرمی سیاسی دارد نباید مانند یک سارق با او برخورد شود. بنابراین این اتفاق یک امر مثبت است.