۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۱۴

استاندار هرمزگان:

کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی سیاه نمایی نکنند

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: کاندیداها به این نکته توجه داشته باشند که حق ندارند در تبلیغات خود با سیاه نمایی، اقدامات و خدماتی که برای مردم صورت گرفته را زیرسوال ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری یعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای معاونین استانداری هرمزگان با قدردانی از تلاش ها و برگزاری برنامه ها و افتتاح پروژه های عمرانی همزمان با دهه فجر در هرمزگان، عنوان کرد: در دهه فجر سال جاری ۶۱۳ پروژه عمرانی در هرمزگان به بهره برداری رسید که تکمیل این طرح ها حاصل عملکرد دولت یازدهم در هرمزگان بوده است.

وی ادامه داد: برخی از این پروژه ها همانند افتتاح ۱۱ بوستان تدبیر ویژه بانوان که در مدت زمان کوتاهی احداث و در سراسر هرمزگان به بهره برداری رسیدند، مثال زدنی است.

استاندار هرمزگان در ادامه با بیان اینکه استان هرمزگان آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه، قانونمند و آبرومندانه در هفتم اسفند است، افزود: تمامی تمهیدات لازم برگزاری انتخابات در هرمزگان در نظر گرفته شده است.

جادری تصریح کرد: رصد و نظارت بر فعالیت های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات باید در هرمزگان صورت گیرد و کاندیداها نیز به این نکته توجه داشته باشند که حق ندارند در تبلیغات خود با سیاه نمایی، اقدامات و خدماتی که برای مردم صورت گرفته را زیرسوال ببرند.

وی اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، حماسه دیگری برای ایران اسلامی رقم بخورد.

