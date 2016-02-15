به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی عصر دوشنبه در همایش جشنواره وقف و تجلیل از خیرین حسینی، افزود: باید خداوند را شاکر و قدردان پدران و مادران باشم که ما را به حب اهلبیت (ع) آشنا کردند.
وی با بیان اینکه خداوند دل های ما را کانون محبت امام حسین (ع) قرار داده است، اظهار کرد: باید قدر این نعمت بزرگ الهی را بدانیم.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: حب و دوستی اهلبیت(ع) خیلی کارها میکند و این یک نعمت بزرگ و فوقالعاده است.
حجتالاسلام خاتمی با اشاره به سنت حسنه وقف، گفت: در جامعه باید به این مهم بسیار توجه شود چراکه باعث رفع بسیاری از مشکلات میشود و نباید مورد فراموشی قرار بگیرد.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان بابیان اینکه وقف درزمینه برگزاری مراسمهای عزاداری در زنجان افزایش یابد گفت: وقف یکی از سنتهای زیر بنایی پیامبر اکرم (ص) است و در این راستا باید دست بهدست هم بدهیم و نسبت به احیای وقف در جامعه تلاش کنیم.
وی با اشاره به حضور موکب عزاداران حسینی در مرز مهران و نجف اشرف به زائران اربعین حسینی، افزود: خوشبختانه امسال کار خوبی اداره کل اوقاف با همکاری خیرین انجام داد و برای اولین بار تجربه خوبی بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه با اشاره به اینکه مردم زنجان همیشه در کار خیر پیشقدم هستند، افزود: خیرین حسینی در ایام اربعین مساعدت خوبی داشتند ولی باید با برنامهریزی درست و شناسایی نقاط ضعف و قوتها در سال آینده کارهای خوبی انجام شود.
حجتالاسلام خاتمی افزود: باید از سال بعد برنامه ریزی تشکیلاتی باشد و با تحلیل و برنامهریزی درست نسبت به حملونقل مواد غذایی در نجف اقدام شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه امسال نانیهای که از طرف خیرین به نجف ارسال شد بسیار زیاد بود و بخشی از این نانها فاسد شدند بنابراین مدبرانه و با برنامهریزی درستکارها انجام شود.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: برنامهریزیها باید بر اساس نیازهای زائرین باشد و تلاشها برای رفع نیازها و چالشهای احتمالی صورت بگیرد.
حجتالاسلام خاتمی افزود: شهروندان پایتخت شور و شعور حسینی زنجان در تهیه اقلام موکب عزاداران حسینی زنجان نقش مؤثری را ایفا کردند.
وی با اشاره به راهپیمایی اربعین حسینی افزود: این راهپیمایی دلهای ایرانیها و عراقیها را به هم نزدیک میکند.
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