فرهنگ وقف در استان زنجان به خوبی نهادینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد نیکنام عصر دوشنبه در جشنواره وقف و تجلیل از خیرین حسینی، افزود: وقف موضوعی مهم و تأثیرگذار در جهان اسلام است که از احکام امضایی دین مبین اسلام محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: در تمام ملل سنت حسنه وقف جاری و ساری بوده و دین مبین اسلام هم بر این امر مهم تاکید جدی دارد و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، بهترین الگو در این زمینه وقف است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، گفت: وقف یک سنت حسنه است و باید در جامعه جایگاه واقعی خود را روز به روز تثبیت کند و برای تحقق این مهم همه باید پای کار بیایند.

حجت‌الاسلام نیکنام تأکید کرد: ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیا، افزایش بهره‌وری و اجرای نیات واقفین فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه زنجان شهر شعور و شور حسینی است، افزود: خوشبختانه در اربعین حسینی خیرین زنجانی رکورددار موکب در نجف اشرف بودند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: خیرین زنجانی در نجف اشرف حماسه خلق کردند و هیچ گونه مشکلی در بحث خدمت به زائرین حسینی وجود نداشت.

حجت‌الاسلام نیکنام گفت: خدمت در موکب امام حسین (ع) سعادت می‌خواهد و باید خیرین قدر این خدمت و محبتی که اهل بیت (ع) به آنها داشته را بدانند.

وی افزود: اداره کل اوقاف بر راه‌اندازی موکب در اربعین حسینی در نجف اشرف برای سال آینده برنامه‌ریزی مدیریت‌شده و مدبرانه خواهد داشت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان افزود: خوشبختانه مردم زنجان در بحث کارهای خیر بسیار پیشقدم هستند.

وی افزود: فرهنگ وقف در استان زنجان به خوبی نهادینه شده و طی سال جاری موقوفات در استان رشد داشته است.

گفتنی است در پایان این مراسم از خیرین اربعین حسینی تجلیل شد.