به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، داعش برای جنایت در عراق از هر وسیله و سلاحی حتی سلاح های ممنوعه استفاده می کند.

بر اساس این گزارش یک منبع در سازمان منع کاربرد سلاح های شیمیایی اعلام کرد: نتیجه آزمایش هایی که در کارگاه این سازمان در خصوص استفاده داعش از گاز خردل در عراق صورت گرفته، مثبت بوده و این امر نشان می دهد که داعش برای رسیدن به اهداف پلید خود در عراق از هر وسیله ای هرچند نامشروع و غیر قانونی استفاده می کند.

این آزمایش ها پس از آن که در ماه آگوست سال گذشته ۳۵ نفر از نیروهای کُرد در میدان های مبارزه زخمی شدند، توسط این سازمان انجام شد.

این سربازان کُرد در جنگ با عناصر تروریستی داعش در جنوب غربی اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق زخمی شده بودند و پس از آن از آنها نمونه خون گرفته شد و به آزمایشگاه سازمان منع سلاح های شیمیایی برای آزمایش برده شد.