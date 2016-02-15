قزوه: شعر انقلاب دِین خود را به انقلاب ادا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره شعر انقلاب امشب در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در سخنانی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی نخستین جنبشی بود که توسط سبک ادبی پس از قرن‌ها در ایران بوجود بیاورد، گفت: ما پیش از این هم انقلاب مشروطه با حرکت‌های مشابه را داشتیم که ادبیات در آنها نقش قابل توجهی داشت اما هیچ‌کدام از آنها نتوانستند منجر به ایجاد یک سبک ادبی شوند در حالی که امروز انقلاب اسلامی به عنوان یک اتفاق ادبی در دانشگاه‌ها در حال بررسی است و تاکنون بیش از هزار پایان‌نامه در این زمینه نوشته شده است و حتی در برخی از کشورهای همسایه موضوع سبک ادبی انقلاب اسلامی تدریس می‌شود.

قزوه ادامه داد: شاعران انقلاب اسلامی شاعرانی بودند که تلاش کردند تا یک جریان ایجاد کنند؛ مانند موج‌های دریا نبودند که پیشانی به هم خورده و یکدیگر را خنثی کنند؛ آنها پیر، بزرگ و نگاه صریح داشتند. اتفاقات روز را رصد کرده و آثار فراوانی خلق کردند تا جایی که امروز می‌توانیم بگوییم به عنوان شاعران انقلاب سربلند هستیم.

مدیر دفتر آفرینش‌های حوزه هنری ادامه داد: انقلاب اسلامی چراغ راه تمامی شاعران انقلابی است. ما هر ساله برای دیدار با پیر و مرادان، سر و دست شکسته‌ایم، اثر خلق کرده‌ایم و در رقابت با یکدیگر به تولید محتوا، کتاب و... پرداخته‌ایم. همین‌‌ها است که سرمان را بلند می‌کند و می‌توانیم بگوییم شعر انقلاب دِین خودش را به انقلاب ادا کرده است، کار خودش را انجام داده و سربلند است و مهمتر از همه اینکه سخت‌ترین راه‌ها را در شعر انقلاب همین جوانان به سلامت و درستی طی کرده‌اند.

وی افزود: در گذشته ادبیات ایران هم می‌توانیم ببینیم که بسیاری از اتفاقات ادبی در سنین جوانی رخ داده؛ مثلا نظامی دو مثنوی بلند خود را در سن ۲۵ سالگی سروده و فخرالدین عراقی نیز به شاعری که از نوجوانی طبع بالای شعر داشته است، معروف است. امروز هم جوانان ما در محضر رهبر انقلاب، اشعاری را می‌خوانند که نسل‌های شاعر پیش از آنها، حتی در سنین پختگی به سختی می‌توانستند چنین شعری را بگویند.

قزوه با تاکید بر سلامت داوری‌های جشنواره شعر انقلاب، گفت: آثار امسال در فضایی نزدیک به هم ارائه و در رقابت بودند و سلامت جشنواره بیش از هر دوره‌ای مورد توجه ما قرار گرفته است. انتخاب‌های امشب جشنواره برای من تفاوتی ندارد و قرار نیست فردا دین و دنیای من را عوض کند. منتهی گواهی می‌دهم که داوران ما با خوبی، درستی و سلامت داوری کرده‌اند. هر چند که معتقدم دوره نام‌ها در شعر گذشته است و دیگر عصر اثر درخشان است.

وی خواستار توجه ویژه شاعران به مسئله وحدت در تولید اثر شد و گفت: دوره ما، دوره عبور از پیچ تاریخی مهمی است و برای عبور از آن نیاز به بصیرت داریم. باید نگاهمان به رهبری انقلاب باشد. وقتی ایشان در یک سخنرانی کوتاه ۴۰ بار اسم دشمن را به کار می‌برند به معنای آن است که مسئله دشمن و استکبارستیزی بسیار مهم است. یادمان نرود که دشمن در طول تاریخ هیچ‌گاه با ما دوستی نکرده است. چطور است که امروز عده‌ای چشم به امثال بی‌بی‌سی دارند که برایشان ترکیب انتخابات مجلس و خبرگان را بچیند؛ در حالی که همین بی‌بی‌سی بود که تا شب کودتای ۲۸ مرداد مشغول مخابره کردن پیام رمز بوده است. شاعران ما باید این مسائل را بدانند و با بصیرت با آن برخورد کنند و برایش شعر بسرایند.