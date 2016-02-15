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۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۵۶

جهانگیری عنوان کرد:

هیچ کس نمی تواند مانع اجرای اقتصادمقاومتی شود

هیچ کس نمی تواند مانع اجرای اقتصادمقاومتی شود

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: هیچ نهاد یا فردی نمی تواند مانع از اجرای برنامه های مصوب توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ملی «پیش برد برون گرایی اقتصاد» برگزار شد، گفت: در پیش برد برون گرایی اقتصاد که یکی از مولفه های آن توسعه صادرات است، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دستگاه ها حمایت خواهد کرد و هیچ نهاد یا فردی نمی تواند مانع از اجرای برنامه های مصوب شود و همه باید خود را با تصمیمات ستاد هماهنگ کنند،  چراکه مسئولیت اصلی فرماندهی اقتصاد مقاومتی با این ستاد است.

وی، ضرورت تدوین راهبردهای مشخص در خصوص سطح و نحوه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف دنیا از سوی دستگاه های ذی ربط را خواستار شد و از دستگاه های دولتی خواست تا شرایط را برای شکل گیری شرکتهای بزرگ و بخش خصوصی قدرتمند در داخل به منظور حضور در عرصه تجارت بین المللی را فراهم آورند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید به جایگاه واقعی خود در زنجیره اقتصاد جهانی دست یابد و اقتصادش به نحوی به اقتصاد جهانی گره بخورد که قطع ارتباط با ایران برای کشورهای دیگر ناممکن و هزینه بر باشد.

در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری، معاون اجرایی،   معاون امور مجلس رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور داشتند، گزارشی از تدوین چندین طرح در حوزه های مختلف بانکی و سرمایه ای، صنعتی، زیربنایی با هدف برون گرا کردن اقتصاد ارایه و پیرامون نحوه بهتر اجرایی شدن برنامه ها بحث و تبادل نظر انجام شد.

کد مطلب 3557859

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