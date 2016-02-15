هیات مدیره باشگاه ملوان با استعفای استیلی موافقت کرد

ناخدا مجتبی احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تایید پذیرش استعفای استیلی از سوی هیات مدیره باشگاه ملوان اظهار کرد: بنا بر دلیلی که استیلی برای هیات مدیره اعلام کرده است مبنی بر کمک به تیم با خداحافظی وی از ملوان، هیات مدیره با استعفای وی موافقت کرد.

وی افزود: استیلی بر این عقیده است که با نبود او تیم نتایج بهتری خواهد گرفت.

سرپرست ملوان با تاکید بر اینکه از این تصمیم استیلی بی خبر بوده است تصریح کرد: استیلی پس از صحبت با مدیرعامل باشگاه و بازیکنان در تمرین با تک تک آن ها خداحافظی کرد.

ناخدا احمدی درباره انتخاب سرمربی جدید ملوانان بیان کرد: هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است و در همین راستا هیئت مدیره با تشکیل جلسه اضطراری در روز سه شنبه (فردا) تصمیمی به سود ملوان خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه تیم از رفتن استیلی ناراحت است افزود: هر تیمی که سرمربی خود را از دست می دهد شوکه می شود و این موضوع امری طبیعی است.