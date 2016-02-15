نخستین سورتمه ریلی قم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، علیرضا مظفری مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم در حاشیه مراسم افتتاح نخستین سورتمه ریلی بیان کرد: شهر قم با توجه به میزان جمعیت و همچنین حضور زائران، نیازمند فضاهای تفریحی است و گسترش این فضا‌ها موجب می‌شود که ماندگاری زائران افزایش یابد و سورتمه ریلی نیز در همین راستا در بوستان علوی قم ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است، گفت: در ساخت این سورتمه ریلی تکنولوژی کشور آلمان استفاده شده و دارای ایمنی بسیار بالایی است.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم با اشاره به اینکه سورتمه ریلی دارای ۳۲ کابین دو نفره است، خاطرنشان کرد: با توجه به توپوگرافی بوستان علوی این سورتمه راه‌اندازی شده و طول ریل آن نیز ۹۴۳ متر است و اینجاذبه تفریحی صبح و عصر در خدمت شهروندان خواهد بود.

اختصاص ۵۰۰ نقطه شهر قم جهت تبلیغات انتخاباتی

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قم با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای انتخابات اظهار کرد: به همین منظور یک سری فضاهای انتخاباتی تهیه و تعیین شده تا در این فضا تبلیغات انتخابات انجام شود.

اسماعیل فتحی افزود: در واقع یک سری مکان‌هایی پیش‌بینی شده تا هر نصبی در این مکان‌های خاص انجام شود، این امر سبب حفظ نظم و زیبایی فضای شهر در ایام انتخابات خواهد شد.

مدیر عامل سازمان زیباسازی و احیای بافت شهرداری قم با بیان اینکه بالغ بر ۵۰۰ نقطه این فضا‌ها در سطح شهر در نظر گرفته شده است، گفت: این امر از نصب تبلیغات روی نما‌ها و مبلمان شهری جلوگیری می‌کند تا نظم شهر حفظ شود.

وی عنوان کرد: تبلیغات انتخابات به بستری نیازمند است، در حقیقت آن بستر را فراهم می‌کنیم تا تبلیغات در آن انجام شود و اغتشاش بصری در شهر ایجاد نکند، این تبلیغات که در اکثر مواقع روی دیوار نصب می‌شود، به شکل نامناسب و ناایمن است، بنابراین در این زمینه بسترسازی صورت می‌گیرد و مکان‌های مشخص تعیین می‌شود تا در محل‌های پیش‌بینی شده نصب تبلیغات انجام شود.

فتحی یادآور شد: بر همین اساس افراد موظف هستند، در مکان‌های تعیین شده به تبلیغات انتخاباتی بپردازند تا چهره شهر مخدوش نشود.

بررسی بودجه ۱۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در کمیسیون‌های شورا

رئیس شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: برای سال آینده شهرداری بودجه‌ای معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان را به شورای اسلامی شهر ارائه کرده است و این بودجه در کمیسون‌ها در حال بررسی است.

ولی‌الله بیاتی بیان کرد: با استقرار مدیریت شهری جدید شرایط خوبی بین شهرداری و شورا حاکم شده است و تعامل خوبی بین شهرداری، شورا و مدیریت استان شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری قول داده است که هر پروژه عمرانی که آغاز کند را در طول یک سال به پایان برساند، گفت: البته در روند اجرای پروژه‌های شهری با مشکل تملک مواجه هستیم ولی از شهرداری خواسته‌ایم که بتواند یک ساله پروژه‌ها را به بهره‌برداری برساند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: در حال تلاش برای بهره‌برداری از فاز اول مترو از قلعه کامکار تا میدان شهید مطهری هستیم و کلنگ ایستگاه میدان شهید مطهری به زمین زده می‌شود و امیدواریم تا پایان سال آینده بتوانیم فاز اول را به بهره‌برداری برسانیم.