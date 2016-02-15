به گزارش خبرنگار مهر، محمد اخباری دوشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان جنوبی اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی بزرگ‌ترین نظام مهارتی کشور و یک دانشگاه نسل سوم در ایران است.

وی با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی وظیفه مهارت و کارآفرینی را بر عهده دارد، افزود: تقاضامحوری از ویژگی های مهم دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به اینکه دانشگاه علمی و کاربردی نیاز روز بازار کار را تبدیل به رشته می‌کند، گفت: هیچ دانشگاهی در ایران تقاضامحور نیست و تمامی دانشگاه‌ها عرضه محور هستند.

وی بیان داشت: دانشگاه علمی کاربردی تنها دانشگاهی است که بدون تأمین بودجه از دولت و توسط بخش خصوصی و خودگردان اداره می‌شود.

اخباری با بیان اینکه ۵۵۰ هزار نفر دانشجو در هزار مرکز در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: دانشگاه علمی و کاربردی در سراسر کشور بیش از ۴۵ هزار نفر مدرس و ۸۰۰ رشته تحصیلی دارد.

وی ادامه داد: هر رشته تحصیلی چهار شغل را پوشش می‌دهد که ۸۰۰ رشته سه هزار و ۲۰۰ شغل را پوشش می‌دهد.

راه اندازی رشته های جدید مورد نیاز در خراسان جنوبی

وی با اشاره به اینکه رتبه‌بندی مراکز از اقدامات اساسی دانشگاه جامع علمی و کاربردی بوده است، افزود: راه‌اندازی مرکز تربیت مدرس در سال جاری از دیگر اقدامات این دانشگاه جامع است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه استان خراسان جنوبی ۱۶ مرکز علمی کاربردی با ۶ هزار دانشجو دارد، تصریح کرد: ۲۸ درصد از دانشجویان در حوزه صنعت، ۶۸ درصد در حوزه خدمات و اجتماعی، سه درصد در حوزه کشاورزی و مابقی در حوزه هنری مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: در راستای آمایش سرزمینی استان و جهت‌گیری شغلی و نیازهای بومی و اقتصادی رشته‌های موردنیاز در استان راه‌اندازی خواهیم کرد.

اخباری با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی تلاش دارد رشته‌های غیردولتی را رواج دهد، افزود: ۸۵ درصد دانشگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته دانشگاه علمی کاربردی است.

وی بیان داشت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دانشگاه علمی و کاربردی فارغ‌التحصیل شدند که ۷۶ درصد آن‌ها شاغل هستند.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته ۱۵۰ مرکز به دلیل کمبود امکانات و کارگاه‌های خدماتی متوقف‌شده‌اند، گفت: دیپلماسی علمی برای ارتباطات علمی با کشورهای هم جوار از برنامه‌های محوری در برنامه ششم توسعه است.

اخباری ادامه داد: کیفیت بخشیدن و استانداردسازی مراکز تابعه، بازنگری رشته‌ها متناسب با نیاز روز بازار کار، مأموریت گر کردن مراکز بر اساس رشته‌های موجود از دیگر اهداف در برنامه ششم توسعه است.