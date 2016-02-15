حلب و الرقه رقم زننده تحولات منطقه ای و جهانی/رویارویی مستقیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان در مطلبی با اشاره به اوضاع سوریه و رزمایش «رعد شمال» با حضور کشورهای عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس به فرماندهی عربستان سعودی در مناطق شمالی عربستان واقع در نزدیکی مرزهای اردن و عراق آورده است: هدف این رزمایش، آمادگی برای جنگ علیه تروریست ها در دیرالزور، رقه و موصل و همچنین مقدمه حضور نیروهای زمینی در اراضی تحت تسلط داعش از طریق خاک اردن و برپایی دولت «سنیستان» است. تحقق این اهداف منوط به این است که برنامه ها طبق نقشه پیش رود.

وی می نویسد: ترکیه در شمال سوریه، به دلیل پیشروی نیروهای سوری به سمت حلب و موفقیت در محاصره آن با حمایت هوایی روسیه، تسلط ارتش دموکرات سوریه متشکل از نیروهای کُرد و عرب است بر فرودگاه «منغ» و احتمال تسلط قریب الوقوع بر شهر اعزاز که موجب قطع خطوط مواصلاتی میان حلب و ترکیه خواهد شد، در حالتی از پریشانی به سر می برد. در همین راستا احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه در خصوص شهر راهبردی اعزاز گفته است که این شهر خط قرمز ترکیه محسوب می شود که اجازه سقوطش را نمی دهیم. این موضع گیری نشان دهنده علت گلوله باران توپخانه ای کردهای تحت حمایت ارتش سوریه از سوی ترکیه است.

این داستان دو شهر سوری یعنی حلب و الرقه است که سرنوشت آنها نه فقط بر سرنوشت سوریه و خاورمیانه بلکه چه بسا بر سرنوشت تمام جهان تاثیر بگذارد؛ زیرا این ۲ شهر محور تمام چالشها و لشگرکشی ها و تجمعات طی هفته ها و ماه های آینده خواهند بود.

مذاکرات سیاسی ژنو و پیش از آن وین شکست خورده و توافق ۲ ابر قدرت جهان یعنی روسیه و آمریکا مبنی بر آتش بس یک هفته ای به منظور اجازه برای ورود کاروان های حامل کمک های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره و فراهم کردن مقدمات از سرگیری مذاکرات ژنو، از بین رفت و کسی از آن سخن نمی گوید.

مهم ترین تحول در عرصه سوریه را در یک کلام می توان خلاصه کرد و آن این که جنگ نیابتی میان روسیه و آمریکا و متحدان هر ۲ کشور شکست خورده است و طرفین برای اعزام نیرو و جنگنده به منظور شروع جنگ مستقیم اقدام کرده اند که بسیار خطرناک است.

آمریکا تا زمان نوشتن این خطوط، رهبری جنگ زمینی در سوریه توسط عربستان و برخی متحدانش را بر عهده نگرفته است؛ زیرا این موضوع به معنای ورود واشنگتن به جنگ مستقیم با مسکو تلقی می شود که به طور کل با سیاست محتاطانه باراک اوباما از زمان آغاز دوران ریاست جمهوری اش در ۸ سال پیش تاکنون منافات دارد.

بنا به گفته یک دیپلمات روس، ولادیمیر پوتین حتی یک لحظه هم برای ورود به جنگ مستقیم علیه ترکیه و آمریکا به منظور جلوگیری از سقوط نظام سوریه و بشار اسد، شک به خود راه نمی دهد. زیرا پوتین در صورت شکست در سوریه، در داخل خود روسیه نیز شکست خواهد خورد. بر همین اساس از شروع جنگ و زدن ضربه نخست ترسی ندارد و اجازه نمی دهد که سوریه نیز مانند افغانستان دیگری برایش تبدیل شود.

نقاط برخورد احتمالا ۲ شهر الرقه و اعزاز باشند و سوریه به سمت رقه پیشروی می کند تا پیش از نیروهای زمینی عربستان و ترکیه به این شهر برسد و توطئه تقسیم سوریه به ۲ بخش شرقی و غربی مانند کشور آلمان(در زمان جنگ جهانی دوم) را خنثی کند. هر گونه درگیری میان طرفین منجر به مداخله روسیه برای حمایت از ارتش سوریه خواهد شد. زیرا روسیه هرگز اجازه نخواهد داد تا سنیستان ایجاد شود و از این موضوع برای چانه زنی علیه بشار اسد استفاده گردد.

ترکیه از ایجاد منطقه ای خودمختار یا نظام مستقل کرد در مرزهای جنوبی خود با سوریه جلوگیری می کند، از ایجاد یک دولت سُنی بر روی ویرانه های پس از داعش در صورت نابودی اش ممانعت نمی کند. اما این اقدام ترکیه یک ماجراجویی دوگانه ای است که عواقب آن غیرقابل پیش بینی است.

جنگ سوریه امکان دارد ممالک زیاد و سرهای بزرگ و امپراتوری ها را بر باد دهد درگیری که به کشته شدن صدها هزار نفر خواهد انجامید اگر میلیون ها نفر نگوییم.احتمال استفاده از سلاح شیمیایی و حتی سلاح اتمی بعید نیست.

عطوان در ادامه با اشاره به روابط خوب میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی و دیدار موشه یعلون وزیر امنیت رژیم صهیونیستی با ترکی فیصل رئیس اسبق اطلاعات عربستان در جریان نشست امنیتی مونیخ می نویسد: اسرائیل نیز که جزئی از اردوگاه سنی محسوب می شود، ممکن است بی طرفی دروغین خود را در خصوص جنگ سوریه کنار بگذارد و وارد جنگ در سوریه شود.

عبدالباری عطوان در پایان می نویسد: اوضاع در سوریه مانند آتش زیر خاکستر است که کوچکترین جرقه ای آن را منفجر می کند و احتمال برپایی جنگ منطقه ای و خانمان سوز وجود دارد. به ویژه که همه شواهد و وقایع حکایت از این موضوع دارد. همان گونه که هنری کسینجر سال پیش پیش بینی کرده بود که جنگ جهانی سوم از سوریه شروع خواهد شد. امیدوار هستیم که پیش بینی کسینجر محقق نگردد.