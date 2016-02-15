ظرفیت پذیرش مدارس علمیه خواهران استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف جمالی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از پذیرش طلبه در حوزههای علمیه استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: ۱۰ حوزه علمیه استان بوشهر در شهرهای بوشهر، برازجان، گناوه، اهرم، خورموج، کنگان و عسلویه فعالیت دارند.
وی با اشاره به اینکه ثبتنام از روز گذشته در این مراکز آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در مدارس علمیه شهرهای بوشهر و عسلویه افراد با مدرک سیکل نیز میتوانند ثبتنام کنند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با اشاره به پذیرش فارغالتحصیلان مدارس حوزه علمیه در مدرسه معصومیه شهر بوشهر، بیان کرد: علاقمندان میتوانند با مراجعه به سایت whc.ir ثبتنام کنند.
وی به افزایش ظرفیت پذیرش در مدارس علمیه خواهران استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: علاقمندان میتوانند یکی از روشهای حضوری، پاره وقت و غیر حضوری را برای تحصیل در مدارس علمیه انتخاب کنند.
جمالی با اشاره به اینکه ثبت نام از علاقمندان به تحصیل در مدارس علمیه استان تا یک ماه ادامه دارد، افزود: امکانات خوابگاهی نیز در مدارس عملیه شهرهای استان به غیر از بوشهر وجود دارد.
وی با اشاره به تحصیل یکهزار و ۵۰۰ طلبه در ۱۰ مدرسه علمیه خواهران استان بوشهر، گفت: سالانه ۳۰۰ نفر از مدارس حوزههای علمیه خواهران استان بوشهر فارغالتحصیل میشوند.
