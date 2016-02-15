وزیر خارجه بلژیک: خواهان ارتقای روابط اقتصادی با ایران هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، «دیدیه ریندرز» وزیر امور خارجه بلژیک در جمع خبرنگاران گفت: خواهان ارتقای روابط با ایران بویژه در حوزه اقتصادی هستیم؛ بلاخص پس توافق هسته ای که راه ها باز شد.

وی افزود: امیدواریم پس از گفتگو با ظریف سطح روابط را بالا ببریم.

وزیر خارجه بلژیک در ادامه یادآور شد: ما نیاز به گفتگوهای گسترده ای با یکدیگر داریم، من در سفر به ایران حتی درباره حقوق بشر صحبت کردم و خیلی خوشحال شدم که توانستیم این گفتگو را میان ایران و بلژیک داشته باشیم.

وی تاکید کرد: صفحه جدیدی در روابط میان دو کشور باز شده و شخصا متقاعد شدم که پس از توافق هسته ای زمینه همکاری در بخش های مختلف به ویژه اقتصادی و بحران های منطقه ای با ایران فراهم شده است.

وزیر خارجه بلژیک گفت: ما دیدارهای مختلفی با مقامات ایران داشته ایم و اخیرا درباره ارتقا روابط اقتصادی با همتای ایرانی خود صحبت کرده ام ما خواهان توسعه روابط با ایران هستیم.

وی گفت: خیلی خوشحال هستیم که با حضور وزیر خارجه ایران در بروکسل می توانیم دوباره درباره تقویت و توسعه زوابط با ایران گفتگو کنیم.

ریندرز افزود: یک تمایل واقعی برای این کار وجود دارد، اتفاقا یکی از اهداف توافق هسته ای با ایران این بود که بتوان روابط اقتصادی با ایران را توسعه داد.

وی درباره نقش منطقه ای و جهانی ایران هم گفت: فکر می کنم که ایران باید نقش به سزایی در بحران های منطقه ای ایفا کند مانند یک بازیگر اصلی منطقه ای، ما الان نیاز داریم که امریکا، روسیه و اتحادیه اروپا در میز مذاکره حضور داشته باشند همین طور نیاز داریم در بحران سوریه، عراق و سایر بحران های منطقه ای ایران، ترکیه و عربستان هم حضور داشته باشند.

وزیر خارجه بلژیک اظهار داشت: متاسفانه در سال های اخیر بلژیک می خواست که ایران در دور میز مذاکره باشد ولی این امکان وجود نداشت زیرا برخی شرکا مانع این کار می شدند.

وی گفت: برای نخستین بار درباره سوریه این شانس را داشتیم که تمام شرکا از جمله ایران هم دور میز مذاکره باشند. ایران باید برای یافتن راه حل های سیاسی یک نقش فعالی داشته باشد.