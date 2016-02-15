فارس مقام اول ورود خیران به حوزه سلامت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی شامگاه دوشنبه در حاشیه همایش بانوان نیک اندیش سلامت در شیراز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خیلی از بیمارستانها به همت خیرین بنا شده و بانوان نقش ویژه ای در این بین دارند، گفت: ورود بانوان نیک اندیش به بخش بهداشت و درمان اثر معنوی به این حوزه بخشیده است.

وی افزود: فارس مقام اول ورود خیرین به بخش سلامت را داراست و همچنین پیشگام حضور بانوان خیر در این حوزه است.

هاشمی با بیان اینکه در دنیا 8 درصد از خدمات توسط نیکوکاران انجام می شود، ادامه داد: در ایران آماری از این مشارکتها وجود ندارد و متاسفانه در این بین کشورهای غیر اسلامی پیشرو هستند.

وزیر بهداشت در رابطه با پزشک خانواده گفت: فارس در موضوع پزشک خانواده موفق ظاهر شده، لذا اعتبار سال آینده پزشک خانواده مانند امسال ادامه یافته و تغییری نمی کند.

وی تصریح کرد: تمامی شهرهای زیر ۵۰هزار نفر پزشک خانواده دارند و بناست این طرح ادامه یابد.