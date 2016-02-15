به گزارش خبرنگار مهر، ذکی اله خوشبخت شامگاه دوشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل با بیان اینکه شهرداری نامه ای مبنی بر واگذاری املاک به شورای شهر ارائه کرده است، افزود: این واگذاری به دلیل محدودیت درآمد شهرداری انجام می‌شود.

وی متذکر شد: واگذاری بدون درج آگهی و فقط در نیمه اول سال آینده خواهد بود و در صورتی که به واگذاری بیشتری نیاز باشد شورا متعقبا نسبت به آن تصمیم گیری خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در عین حال به صدور مجوز تخفیف ۲۰ درصد جریمه تاخیر عوارض خودرو مودیان اشاره کرد و گفت: این تخفیفات از اول اسفند ماه تا پایان سال جاری خواهد بود.

خوشبخت با بیان اینکه شورای شهر نسبت به عقد قرارداد برخی پروژه ها نیز تصمیماتی اتخاذ کرده است، افزود: با هدف ممانعت از اتلاف وقت کاری شهرداری در سال آینده ۲۵ پروژه با اصلاحاتی که کمیسیون ها پیشنهاد کرده اند عقد قرارداد می‌شود.

وی افزود: این تعداد از بین ۶۷ پروژه پیشنهادی شهرداری انتخاب شده و مابقی پروژه ها از آگهی قبل از عید حذف شده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص متمم بودجه شهرداری اردبیل نیز تاکید کرد: به دلیل اینکه این موضوع زمان بر است و در دو جلسه اخیر مانع از بررسی سایر نامه ها شده است، شورای شهر نامه های درخواستی شهروندان را بررسی می کند.

خوشبخت افزود: در جلسات آتی بنا است کمیسیون ها به صورت گسترده متمم را مورد بررسی قرار داده و به جمع بندی برسند.