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۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۲۱

اطلاعات پلیس امنیت ترکیه «هک» شد

اطلاعات پلیس امنیت ترکیه «هک» شد

گروه موسوم به «انانیموس»، اطلاعات محرمانه متعلق به فرماندهی کل پلیس امنیت ترکیه را هک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، گروه هکر های موسوم به «انانیموس» روز دوشنبه، اقدام به انتشار اطلاعاتی در فضای اینترنت کردند که گفته می شود متعلق به فرماندهی کل پلیس امنیت ترکیه است.

این گروه علت این اقدام خود را سوء استفاده و بد رفتاری های پلیس ترکیه طی چند ماه گذشته اعلام کرده است.

شخص منتشر کننده این اطلاعات محرمانه مدعی شده که آنها را از شخصی گرفته که بیش از دو سال به بخش های متعددی از حکومت ترکیه دسترسی مستمر داشته است.

حجم این اطلاعات به صورت فشرده، ۲.۸ و در حالت عادی ۱۷.۸ گیگا بایت اعلام شده است.

کد مطلب 3557898

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